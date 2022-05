"En la hostelería se hace media jornada, 12 horas": el hostelero que contra todo pronóstico no encuentra camareros

Por Tremending

En la vida hay misterios que no se pueden resolver. Quién mató a Kennedy, quién es M. Rajoy o por qué la gente no quiere trabajar en condiciones que rozan la esclavitud.

Un hostelero, habitual en Espacio Público, se quejó de que sus colegas no consiguen camareros que quieran trabajar en su sector. Y al oír sus motivos, la duda se despeja rápidamente.

"En la hostelería se hace media jornada, 12 horas", empieza diciendo. Aunque lo dice con una intención humorística, no es del todo mentira. Nunca te fíes de nadie que parafrasea a La que se avecina.

Otra invitada que representaba a la juventud que no quiere entrar en la hostelería por las malas condiciones laborales, se quejaba (y con razón) de que muchos hosteleros hacen contratos de menos horas de las que se acaban trabajando. Ante esto, el hostelero defendía que eso es lo normal en el sector.

No hay nada que refleje más cómo ve el hostelero a los camareros que poniendo de ejemplo a una de las colaboradoras, que por tener estudios no tiene que trabajar bajo las condiciones que defiende. Dejando a los trabajadores de la hostelería como ciudadanos de segunda. Menos sentido tiene sabiendo la cantidad de gente con carreras universitarias que no han tenido otra que trabajar de camareros.

La indignación y la incredulidad se apoderó de los tuiteros, que han entendido perfectamente por qué este hombre no consigue a nadie que quiera trabajar en su establecimiento.

No te pierdas #LaQueSeAvecina, de lunes a viernes en Comedy Central. https://t.co/DG1ZeaM7Nc — Comedy Central ES (@ComedyCentralES) May 24, 2022

"Experiencia tengo bastante" si, en ser un gilipollas jajajajajajaj https://t.co/7QToAMHpYK — c (@carmyynn) May 23, 2022

Es que esta persona merece que le quiten el negocio y toda fuente de ingresos una temporada, y se vea obligada a trabajar en esas condiciones que explica por cuatro miseros euros, a ver si le sigue pareciendo tan normal lo que dice

Sinvergüenza https://t.co/8qfpKFhz3N — 🛩 Albert Martin 🛩 (@_albertmartin) May 24, 2022

"En hostelería se hace media jornada, 12h, de toda la vida" ¿Antonio Recio, el mar al mejor precio? https://t.co/vOaj2Mjprk — Omar (@OumiReply) May 24, 2022

No encontramos camareros… JA JA https://t.co/SNxCS3AOXf — Kenia Hernandez (@ainek8) May 24, 2022

Este dice lo de 0 grados, ni frio ni calor, de forma no ironica https://t.co/SX2vLa1Tmd — German Ampiee (@GermanAmpiee) May 24, 2022

Si es que las parodias se basan en alguien siempre. https://t.co/V6XbtbbPKJ — Noah46 (@NoeVR46) May 24, 2022

Tremendos argumentos tiene el pavo.

"Claro. Claro. Claro." https://t.co/FrmcCk0z9F — Miguel (@QuieroUnKebab) May 24, 2022

Esto es vergonzoso nos merecemos todo lo malo q nos pase https://t.co/zrOnBwNnhE — Miguel Ángel ☠ (@miguegc981) May 23, 2022

Es que te tienes que reír https://t.co/lIbSjlbPYB — ⛩️ Iván ⛩️ (@ivykun96) May 23, 2022

en la hostelería se ha explotado a la gente y se han vulnerado los derechos laborales toda la vida, eh? si no le gusta que se saque una carrera https://t.co/a6bkc3spkm — estela (@estelsssss) May 24, 2022

"Inserte forma de explotación favorita" ha sido así toda la vida https://t.co/4xDeuufM4c — Corco (@Corcoleison) May 24, 2022

ni los va a encontrar https://t.co/WWyGxg8fcS — Espe Romero (@EspeRomero8) May 24, 2022