El entrenador de la NBA Steve Kerr durante la rueda de prensa.

"No voy a hablar de baloncesto", así comenzaba la rueda de prensa Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, que jugaron este martes contra los Dallas Mavericks. En su lugar, se refirió al trágico tiroteo de Texas que ha acabado con la vida de 19 niños y una profesora.

Kerr, una de las figuras más respetadas de la NBA, explotó ante los medios: "¿¡Cuándo vamos a hacer algo?! Estoy muy cansado de subirme aquí y ofrecer mis condolencias a las familias devastadas", expresó en un emocionante discurso que se ha viralizado en las redes.

El entrenador, cuyo padre falleció por un arma de fuego, denunció que los senadores republicanos llevan dos años rechazando votar una medida aprobada por la Casa Blanca que pretende controlar el uso de armas. "Hay una razón por la que no votan: para mantenerse en el poder", destacó.

Siguiendo su estela, leyendas del baloncesto como LeBron James también han exigido cambiar las cosas para terminar con estos crímenes que asolan el país norteamericano.

There simply has to be change! HAS TO BE!! 😔😔😔😔🥺🥺🥺🥺.. Praying to the heavens above to all with kids these days in schools. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

Otras figuras más allá del deporte también se han hecho eco de la acuciante situación de inseguridad que asola los Estados Unidos por su falta de control respecto a las armas. La cantante, directora y productora Taylor Swift ha compartido el mensaje de Kerr y ha añadido que se siente "llena de rabia y dolor".

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve's words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022

Los usuarios de Twitter se han abalanzado sobre la red para apoyar el discurso de Steve Kerr y exigir acabar con la violencia armada en los Estados Unidos.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

"Sucedió el 11S y se nos prohibió llevar agua en los aviones. Los atentados de Londres de 2005 significaron no tener papeleras en las estaciones de transporte público. ¿Cómo continúan jodiendo todo con niños siendo disparados?", denuncia otro usuario.

9/11 happened and we weren't allowed water on planes anymore. 7/7 meant no more bins in public transport stations. How do they continue to do fuck all about kids getting shot? https://t.co/UDcSfIPbrK — Rob Thomas (@RobThomasComedy) May 25, 2022