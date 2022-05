¿Es posible comprar alcohol en Estados Unidos si tienes 13 años? No. ¿Tabaco? Segunda negativa. Sin embargo, en un vídeo que ya es viral, se aprecia cómo un chaval entra a una tienda de armas y consigue comprar una a la primera, pese a su corta edad. "Esta es bastante buena para ti", le dice el dependiente.

En la semana en la que un hombre de 18 años ha asesinado a tiros a 19 niños y dos profesoras en Texas y en la que otro joven ha sido abatido cerca de un centro escolar portando dos rifles, este vídeo que forma parte de un reportaje de la CNN y que ya han sido compartido miles de veces explica muy bien la situación en el gigante americano.

America is not a real place, this video lives in my head pic.twitter.com/PLXWZtc9Ja

— 🪙 (@KanmiB) May 25, 2022