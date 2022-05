Acusan a Yolanda Díaz de "poner en jaque" la hostelería por fiscalizar las horas extra no pagadas: "Menuda forma de reconocer la explotación"

Las medidas que está tomando el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para evitar la explotación de los trabajadores y que se reconozcan todas las horas extra trabajadas, están incomodando a más de un empresario.

Tal es esta situación, que no paran de salir artículos y empresarios en medios de comunicación señalando que su sector se encuentra una situación crítica. Uno de ellos, dice que el algoritmo que controlará las horas extra "pone en jaque" al turismo y la hostelería, "sectores clave" de la economía española.

Turismo y hostelería sobreviven a base de no pagar horas extra. pic.twitter.com/Vq24JXUylr

Lo que pretendía ser una crítica a la ministra y una muestra de apoyo a estos sectores, resultó ser lo contrario. Ya que habla muy mal de sus empresarios si el reconocimiento de las horas trabajadas y su justa remuneración los hace peligrar.

Esto plantea varias cuestiones. La primera es cómo unos sectores tan productivos se encuentran en peligro por pagar dignamente a sus trabajadores. O no son tan productivos, o los beneficios que se llevaban los empresarios estaban por encima de lo que deberían, dadas las condiciones de sus trabajadores.

La segunda retrata por completo la economía española. Si pagar las horas extra "pone en jaque" a los dos sectores clave de la economía y de otra manera no funcionan, quizás sea hora de replantearse el modelo económico de España.

Los tuiteros han salido al cruce señalando estas mismas cuestiones y para defender que los empleados deben tener unas condiciones de trabajo dignas.

Pone en jaque el algoritmo, pero las horas impagadas y que no repercuten con su cotización en el país, eso no pone en jaque a España no. https://t.co/SNUUDUndgA

