Fran Rivera dice que faltan camareros "porque hay muchas pagas" y uno de ellos le desmonta: "Son una miseria"

Fran Rivera, el torero que se hace vídeos con banderas franquistas y al que llevan a televisión para opinar hasta del coronavirus ha vuelto a pontificar. En esta ocasión, Rivera no ha comentado lo difícil que es hacer un colacao sino que ha asegurado que si en España los hosteleros no encuentran camareros es "porque hay muchas pagas".

Esta semana ya tuvimos que ver a un hostelero que aseguraba jocoso que "en la hostelería se hace media jornada, 12 horas" y después decía que no encontraba camareros, por lo que sea.

Como parece que el argumento alcanzó el nivel necesario, en Espejo Público de Antena 3 han considerado contar ahora con la opinión de otra voz autorizada, Rivera, que dio con la clave del problema: que hay "muchas pagas".

Para el repugnante rico de cuna Fran Rivera en España no se encuentran camareros porque los españoles no quieren trabajar.

Esto lo dice alguien que no ha trabajado en su puñetera vida. Que asco da es gentuza pic.twitter.com/fiDjPBeBPJ

