"Si ya sabemos que se irá de rositas…": los tuiteros son escépticos con la nueva investigación de Hacienda a Juan Carlos I

Hacienda ha pedido explicaciones a Juan Carlos I. La Agencia Tributaria investiga al rey emérito por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación.

Los años de la jubilación pueden hacerse cuesta arriba y más en el caso de alguien tan activo como Juan Carlos I. Por lo que al menos, Hacienda le mantiene activo para que no se aburra.

Si el emérito continúa coleccionando investigaciones tendrán que destinar un edificio y un equipo especial únicamente para sus casos. Aunque tendrían que trabajar sus datos de efectividad con tantas indagaciones sin resultados.

El "explicaciones ¿de qué?" continúa coleando y ha sido una de las frases más repetidas al conocerse la noticia. Es posible que al emérito se le acabe volviendo en contra, aunque por el momento ha conseguido salir indemne.

Por el momento seguirá sin dar explicaciones, ya que ha cancelado el viaje a España que tenía planificado aludiendo "razones estrictamente personales". Casualmente le han surgido unos días antes de que se conociese esta nueva investigación.

Entre los tuiteros reina el escepticismo, dado que los precedentes no auguran que la investigación tenga algún tipo de repercusión. Algunos creen que será otra investigación que quedará en nada, pero al menos es una nueva fuente para hacer memes.

Hacienda investigando a Juan Carlos I ONE MORE TIME. https://t.co/299q1x54OP pic.twitter.com/9aAYYI3nIl

Cuántos problemas se habría ahorrado si firmara como "J. C. Borbón".

Buen spin off de La escopeta nacional. https://t.co/AjvHT28dBk

Que chispa tiene hacienda, me juego la mano izquierda a que todo queda en nada… https://t.co/82sCnlqpAP

No me digas que Juanqui no ha guardao las facturiglias https://t.co/1KZDVrvDKo

— Eder Álvarez 🔻 (@gorringogorri) June 7, 2022