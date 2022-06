"Mariano, sé fuerte": los tuiteros comentan la investigación a Rajoy y se preguntan por los jueces españoles

El expresidente Mariano Rajoy firma libros del autor Mariano Rajoy en la Feria del Libro. - Isabel Infantes / EUROPA PRESS

Por Tremending

No queremos pensar mal, pero aquí vemos un caso de nocturnidad y alevosía de libro. Eran más de las 11 noche del lunes cuando saltó la noticia: una jueza de Andorra investiga a Rajoy por la 'Operación Cataluña'. Era ya tan tarde que, de hecho, algunos medios no han publicado la información hasta este martes por la mañana.

La cosa no es moco de pavo. Un expresidente del Gobierno investigado por la Justicia. No está mal. Junto a Rajoy también están siendo investigados los que fueran sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro. Todo llega tras una querella contra los tres dirigentes del PP por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el 'procés'. Exacto, sí, esas personas que hacen cosas.

Al conocer la historia muchos tuiteros han coincidido en destacar un dato que no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor: el inicio de la investigación llega tras una decisión tomada en Andorra. Y hacen hincapié en que no es el único caso. Quién sabe, lo mismo es que la Justicia de España, por lo que sea, tiene muchas cosas que hacer y son muy sentimientos y tienen muchos seres humanos.

🇦🇩A M. Rajoy se le puede investigar en Andorra, pero no en España

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Al Rey Emérito se le puede investigar en Inglaterra, pero no en España

🇦🇷A Martín Villa se le puede investigar en Argentina, pero no en España 👉Algo falla si la justicia solo actúa fuera de nuestras fronteras pic.twitter.com/WI6kuzuI0R — Jaume Asens (@Jaumeasens) June 14, 2022

No es la primera vez que Mariano Rajoy está involucrado en un proceso judicial. En capítulos anteriores tuvo que responder por los tejemenajes que se traía un tal M. Rajoy. No le conocía, claro. Qué osados fuimos al pensar que tenían algo que ver. Y es que un vaso es un vaso y un plato es un plato. Pero, ¿y la europea? Pues la europea es Andorra y quizás no estábamos tan equivocados y ahora hemos descubierto que existe una jueza con superpoderees.

Andorra imputa al misterioso M.Rajoyhttps://t.co/rJiv4d1Fk2 — mell (@filloas13) June 13, 2022

A ver si en Andorra van a descubrir quien es M. Rajoy 👇👇 pic.twitter.com/BLKgP57kRn — José Vico 🔻 (@josevico4) June 14, 2022

De todas formas, no todos los tuiteros lo tienen tan claro. Habrá que esperar que la Justicia andorrana haga todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haga todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Lo único seguro es que todo será falso, salvo algunas cosas.

Andorra ja sap qui és M.Rajoy. — Gabriel Garrotxa #FemXarxa (@lopalangana) June 14, 2022

Reino Unido imputa al emerito y Andorra a M. Rajoy, será que en España no hay jueces? — PATRICIA COLON (@PatColon) June 14, 2022

La imputación del día ha caído sobre M.Rajoy. Ahora lo complicado es saber quién puede ser ese señor. — Panik (@Panik81) June 14, 2022

Será divertido seguir esto… — Javier Batlle (@gallitigre) June 14, 2022

Un juez de Andorra imputa a Rajoy y no es por irse a vivir allí para pagar menos impuestos. En el PP están de capa caída últimamente. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 14, 2022

Hasta Andorra sabe que en este país había y hay cloacas del estado.

Empezando por un tal M,Rajoy pic.twitter.com/3ByaqfgVyB — Yanis lacani🔻 (@janislcani) June 14, 2022

Aquí a M. Rajoy no hay quién lo encuentre.

A ver si le encuentran en Andorra.

👇 Una juez andorrana comunica a Rajoy que le investiga por la 'Operación Cataluña' https://t.co/vcdm3cq4a9 a través de @publico_es — Asturika (@Asturika1) June 13, 2022

RAJOY IMPUTADO en Andorra por el caso Catalunya , en España los jueces dicen que no hay ni caso, como siempre en esta mierda de democracia plena hay que buscar justícia fuera de sus fronteras. — INDEVIL🔻||*||🏴‍☠️ (@RepubIicaCatala) June 13, 2022