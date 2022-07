Cristina Cifuentes critica el viaje de Irene Montero y los tuiteros le recuerdan que no es la más indicada para hablar

Por Tremending

El viaje de Irene Montero y el equipo del Ministerio de Igualdad a Estados Unidos sigue dando que hablar, solo que algunas veces quienes hablan no están en la mejor posición para decir nada.

Pocas personas en este país tienen menos credibilidad para hablar de cosas "gratis" como Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid publicó un tuit criticando el viaje de la ministra de Igualdad.

"Jo tías, nos vamos de excursión gratis total", publicaba en su cuenta de Twitter con una foto de Irene Montero y sus compañeras en Nueva York.

Más allá del lenguaje propio de Una rubia muy legal y el estereotipo de que un grupo de mujeres no puede ir a un viaje de trabajo y realmente trabajar, los tuiteros no han dudado en recordar a Cristina Cifuentes que no es la más indicada para hablar de conseguir cosas "gratis total".

Por si alguien ha estado muy despistado estos años, ahí va un pequeño recordatorio del historial de Cristina Cifuentes:

Cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid se demostró que había obtenido un título de Máster sin acudir a una sola clase y unas cuantas irregularidades más en el proceso. Fue absuelta porque no se pudo demostrar su participación, a pesar de que fue la gran beneficiada del caso.

Esto ni mucho menos la llevó a dimitir de su cargo. Lo que provocó su dimisión fue la publicación de un vídeo de seguridad donde se mostraba que Cifuentes había sido retenida por robar unas cremas en un Eroski.

Por ello, los tuiteros han considerado que Cristina Cifuentes no es la más capacitada para hablar de conseguir cosas "gratis" y no han dudado en recordárselo. Por su parte, la expresidenta ha pasado una tarde muy interesante ocultando todas las respuestas que hacían referencia a ello. Por supuesto, no animamos a nadie a buscar en la esquina inferior derecha de su tuit la opción de ver las respuestas ocultas.

Tiene más agenda ese viaje en tres días que dos semanas tuyas cuando eras presidenta.

Más allá de la anécdota, ¿se han dado cuenta de que cuando cuatro hombres políticos encorbatados van a una ciudad extranjera se presume que van a trabajar por la patria, y cuando son mujeres políticas se presume que van de compras o a divertirse? Una y otra vez. https://t.co/8yW1c9Gtwl — Miguel Pasquau Liaño (@miguelpasquau) July 4, 2022

