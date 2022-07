Desde que el PP le convirtió en vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el ultraderechista Juan García-Gallardo ha protagonizado muchas noticias. No por su trabajo en pro de los ciudadanos, sino por sus trasnochadas ocurrencias, como decir que la gente "banaliza el sexo" y que su "finalidad es la procreación". O sus comentarios xenófobos. O decir una diputada discapacitada: "Le voy a contestar como si fuera una persona como las demás".

Ahora ha vuelto a la palestra tras la oleada de críticas al Gobierno de Castilla y León por su gestión de los incendios. En concreto ha saltado con una serie de tuits con medidas a cual más populista, culminado con una para contratar a "desempleados" que quieran "ayudar a limpiar los bosques". "Se debe limpiar el campo en invierno para prevenir los incendios en verano", también ha dicho.

Y para qué hablar de su anuncio de un concierto benéfico.

Los tuiteros no han tardado en responderle, recordándole que en realidad ya habían tomado decisiones sobre los incendios, pero de otro tipo.

Pero entre todas las respuestas ha destacado la de un bombero forestal que ha salido al paso de las propuestas del ultraderechista con un hilo que lo deja bastante claro.

@Dictatriz puso el otro día un ejemplo clarísimo de gestión aprovechable que fija población en los pinares de Soria. Y os aseguro que NO implica "mandar parados a limpiar montes". Pasa que no encuentro el hilo🥴

Todo esto se resume en:

-Hola, vengo porque el motor me hace un ruido muy raro.

-Ya, pero esto es una papelería.

-Lo sé, pero mi hermano me dijo que le escuchó decir que los coches que hacen ese ruido es por falta de carburina.

-Sí sí! A mi me lo dijo mi yerno el panadero!

— Ignacio Villaverde (@WildlandFirefig) July 21, 2022