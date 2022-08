Paula Badosa afirma que el catalán "no es una lengua" y desata la polémica en Twitter

La tenista española Paula Badosa ha desatado una fuerte polémica tras manifestar que "el catalán no es una lengua" al ser preguntada por el número de idiomas que habla en una entrevista previa al torneo de San Jos (EEUU). En concreto, Badosa ha dicho: "[Hablo] Español, catalán, que no es una lengua, pero yo la cuento igualmente, y el inglés". Vean el momento, aunque lo dice en inglés.

Ya pueden imaginarse el revuelo causado por estas palabras de la tenista catalana. Nacida en Estados Unidos, Badosa pasó su infancia en Barcelona, para que conste.

Para empezar, las palabras de la tenista provocaron este pasado miércoles la respuesta de la organización catalana Plataforma per la Llengua, creada en defensa del catalán en el año 1993. "Claro que el catalán es una lengua, Paula Badosa: ¡puedes estar plenamente orgullosa!", escribe en su cuenta de Twitter. Y concluye: "Te animamos a ejercer de referente lingüístico en todo el mundo: ¡seguro que muchos de los diez millones de hablantes del catalán son seguidores tuyos!".

La reacción de la Plataforma per la Llengua ha sido con afán constructivo. Ha habido otras muchas, tanto en un sentido como en otro: elogios y críticas, y mucha división en redes sociales, como siempre que se habla de Catalunya.

Aquí dejamos algunas de esas reacciones publicadas en Twitter.

No estoy a favor del linchamiento público,pero lo que ha hecho Paula Badosa es muy grave. No se puede decir en un medio público e internacional que el catalán no es una lengua si no se tiene ni idea.Creo que se trata de pura ignorancia porque además es catalana (que tiene delito)

— Filólogos cabreados (@FilolCabreados) August 3, 2022