En plena ola de calor, la falta de abastecimiento de hielo en los supermercados de todo el país se ha convertido ya en un problema que afecta de forma "generalizada" a estos establecimientos, según han confirmado fuentes del sector de la distribución.

No hay hielo, dicen. Pese a ello, la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova) asegura que los consumidores no están realizando acopio de hielo y que la limitación viene derivada de la falta de suministro en el sector de la hostelería y restauración, por lo que descarta que vayan a producirse problemas de abastecimiento de hielo en cubitos y picado en los hogares.

Sin embargo, hay algunos que aseguran que ha llegado el hieling. ¿Qué es eso?, se preguntará más de uno. Bueno, pues, básicamente, consiste en hacer tu propio hielo en casa. Ante la falta de hielo en los supermercados, algún medio nos ilustra sobre las diferentes maneras de hacer hielo nosotros mismos en casa pero, disculpen, el spoiler, todo se resume en tener agua y un congelador.

Es de de perogrullo, pensarán. Lo mismo piensa el tuitero David Pareja, que ha publicado un divertido y viral hilo sobre el asunto. Se lo pegamos aquí y lo entenderán mucho mejor que si se lo contamos.

¿Alguna vez te han explicado cómo hacer hielos? Si la respuesta es no, este es tu reportaje.

Por cierto, es normal que pase si nunca has oído hablar de ellas, pero se dice CUBITERA, no CUBIERTA pic.twitter.com/ehPk72nnqm

— David Pareja (@davidpareja) August 4, 2022