Los mejores tuits 'absurdos' del año en Tremending Topic

En lo que llevamos de año han sucedido multitud de cosas en la esfera pública, en lo político y en lo social. En Tremending Topic siempre hemos confiado en que los tuiteros tenían la suficiente dosis de locura para hacer el análisis que este país necesita, y este es un momento tan bueno como otro para recodar lo mejor de sus ocurrencias.

Pero a veces no hace falta ninguna noticia o excusa para sacar a relucir las dotes de ingenio para hacernos reír. Ahí llegan los tuits absurdos, con los que durante años hemos cerrado cada Tremending Topic. Porque no todo en la vida hay que tomárselo tan en serio.

Los que os quejáis de que escribamos paridas en tuiter, es porque vosotros estáis refutando a Kant y os despistamos, ¿verdad? — ellocodelaambulancia🎗️ (@Chalaoninonino) August 30, 2015

Así que nos hemos decidido a recuperar los mejores de lo que llevamos del año para reírlos de nuevo. Disfrutadlos con moderación.

La pieza larga de Tetris cuando por fin llega y ve la que tienes liada. pic.twitter.com/LYDO3Lyn39 — Von Speek (@VonSpeek) June 14, 2022

– He estado haciendo cálculos y el gato se tiene que ir. pic.twitter.com/l0Ly949epK — La Vaca Que Se Ríe (@LaVacaQueRiee) June 22, 2022

Unas parecidas a Hitler y las otras a Mussolini… pic.twitter.com/U0krwKUd0h — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) June 22, 2022

-Disculpe, ¿Ha visto usted a mi hermano gemelo?

-Ya le dije antes que no. — El_Tato (@tatoscuro) June 12, 2022

Me dan envidia las ballenas porque su comida les flota alrededor. Es como si la brisa te trajese croquetas. — Juan Naranjo (en 🇮🇹) (@Juan_Naranjo_) June 23, 2022

—Buenas, llamaba para anular la cita con el dermatólogo. Ya me he quitado el padrastro. pic.twitter.com/c3gJ2IMyDP — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) June 16, 2022

I never want to see a giant pair of scissors at an opening ever again.. pic.twitter.com/fyHgLmawRz — Buitengebieden (@buitengebieden) June 15, 2022

What is going on here? 😅 pic.twitter.com/43hRlfMO11 — Buitengebieden (@buitengebieden) June 20, 2022

Envuelto en… llamas. El que inventó este papel de regalo no cobra lo suficiente. pic.twitter.com/G4XKt7eORo — Winky (@winkyhelada) January 5, 2022

Totalmente de acuerdo 🥲 (vía WhatsApp) pic.twitter.com/fOrQdmm3YI — Carl Winslow (@CarlWinslou) January 19, 2022

—Qué mal cenamos ayer, ¿verdad?, no se merecían ni propina.

—Yo ni di.

—Gran actor, pero no me cambies de tema. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) February 10, 2022

—¿Es el club de los vecinos de los pisos de arriba?

—Sí.

—¿Trae tacones?

—Y canicas.

—¡ADELANTE! ¡Le podemos hacer socia de honor! — ABCdaria (@ABCdarias) February 10, 2022

Ingleses en Magaluf

Óleo sobre Lienzo (1835)

Peter Van der Vozka. pic.twitter.com/M8O477bZmd — Satanislavsky – El retorno del Meme (@Va_d3_Retro) June 1, 2022

Me he probado la ropa de verano y solo me está bien la toalla — Beatriz (@Taroa1) May 21, 2022

Lo bueno de fracasar es que no tienes que sacar discos de grandes éxitos. — Rafa (@SiMeLaTarareas) May 26, 2022

Cuando muere un empleado de la pepsi. pic.twitter.com/5XH18iGjwQ — Adolf Hipster 🇺🇦 (@adolfs_hipster) May 27, 2022

—Eres la mujer de mi vida, Condensación.

—Rocío.

—Eso. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) May 26, 2022

No, en mi casa eso eran almejas a la marinera. https://t.co/1BHoLGsENK — Miguel Ángel (@tiocondena) May 26, 2022

La cuchara cuando el helado está muy duro pic.twitter.com/VRs4FlZNa4 — Me Parthor Culo (@me_parthor) May 26, 2022

¿Qué significa cuando se enciende esta luz? pic.twitter.com/Gdq6Ip1M02 — 🇪🇸Quarters🇨🇦🇧🇷🇦🇪🇹🇷🇯🇵🇰🇷🇻🇳🇮🇶 (@Quarter04232136) May 24, 2022

Después del "Si no te interesa hay 100 más detrás" llega el "No encontramos camareros" — Soy Camarero (@soycamarero) May 17, 2022

Cuando te van mal las cosas en el parque jurásico. pic.twitter.com/UOgCktEpp5 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2022

Una dama en la calle, una señora en su casa y un Tiranosaurio Rex intentando meter el ticket del parking desde la ventanilla del coche. — Nidea (@nyconene) May 1, 2022

Ni lana, ni poliéster ni algodón ni hostias. Sólo hay 2 tipos de tejidos: los que limpian las gafas y los que las dejan peor. — Bing (@Palasrrisas) May 11, 2022

Me compré una berenjena y cuando la saqué de la bolsa quería pelea pic.twitter.com/RqGjRmn4jh — Juan Pablo Albrecht (@juanpabloAar) May 3, 2022

Para poder ir al pasillo de los yogures del Mercadona. pic.twitter.com/ucx5bEnAmC — Nana (@nanailamar) June 2, 2022

A la hora de elegir un horno, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 1- Que quepan muchas sartenes. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) May 10, 2022

-¡PÁSAMELA, COÑO, QUE ESTOY SOLO! pic.twitter.com/YQluu2xI2A — Joe Di Falco (@JoeDiFalco2) March 26, 2021

¿La abolición de la esclavitud puede poner en peligro la industria del algodón? pic.twitter.com/GeId9kNiEH — Alex Rodrigo ❤️🖤 (@_alexrodrigo_) May 31, 2022

—¿Cómo te reconoceré?

—Llevaré una motosierra, ¿y tú?

—Llevaré la pasta que te debo. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) April 15, 2022

Cuando se encienden las luces del after. pic.twitter.com/PIjEBQchev — Anouk 👾 (@AnoukElHierro) April 20, 2022

Tu también ves un pan gallego de 20kg? pic.twitter.com/jkstrMPfd6 — Papandurrias (@papandurrias) March 15, 2022

Tostada de aguacate y pavo en Instagram. Colacao con treinta y seis Campurrianas en la vida real. — Miguel Ángel (@tiocondena) May 4, 2022

-Prepare a su marido para lo peor.

-Por qué doctor, ¿Se va a morir?

-No, pero no podrá volver a beber cerveza. — El_Tato (@tatoscuro) April 6, 2022

Cuando escuchas una canción de Rosalía pic.twitter.com/C8WsFqzXFK — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) April 2, 2022