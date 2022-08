Homenajes, curiosidades y recuerdos en las redes para despedir a Olivia Newton-John: "Es inmortal, solo se cambió de universo"

Por Tremending

La actriz y cantante Olivia Newton-John, la estrella de Grease, ha muerto a los 73 años. Había luchado durante más de 30 años contra el cáncer de mama. Su familia ha pedido que "en lugar de flores" los interesados manden donaciones a la Fundación Olivia Newton-John.

Aunque hizo otras películas y logró colocar canciones en los números uno de las listas estadounidenses, como Physical (1981), el enorme éxito de Grease, junto a John Travolta, es lo primero que suele venir a la mente de los espectadores. El propio Travolta dedicó este lunes unas palabras a su compañera de reparto: "Hiciste nuestras vidas mucho mejores".

Para mí Olivia se ha ido al cielo así. pic.twitter.com/uxxopd4Y0A — Olalá de fua (@olaladefua) August 8, 2022

Su fallecimiento ha tenido un enorme eco en los medios y también en las redes, donde muchos han lamentado su muerte y han valorado la gran pérdida. Algunos han optado por recordar algunos de sus momentos inolvidables.

gracias a tiktok por este lindo reencuentro, besitos al cielo Olivia Newton 😭😭😭😭😭😭😭🥰🥰🙏🥰🥰🙏😇🙏🥰🙏🥰🙏🥰🙏😇🙏😇 pic.twitter.com/LNTMtvERLD — GnoMo (@Mondygote) August 8, 2022

Acaba de fallecer Olivia Newton-John, más recordada por haber interpretado a Sandy Olsson en uno de los musicales más icónicos del cine: Grease pic.twitter.com/2iYCU2xmZD — ScreenReview (@ScreenReview_) August 8, 2022

Se murió Olivia Newton-John

Siempre la recordaremos por Grease, por su cameo en Sharknado 5 y por este temaiken… pic.twitter.com/mceap0Os6Z — Te Lo Resumo🥑 (@teloresumo) August 8, 2022

Otros han recordado alguna que otra curiosidad.

"Olivia Newton-John era nieta de Max Born (aquí con su hijo Gustav), uno de los fundadores de la física cuántica y premio Nobel de física. Fue el primero en entender (en 1925) el significado que se le daba a la "función de onda" de la ecuación de Schrödinger." 👇 https://t.co/XQDUD9TzZq — Nahuel Monteblanco V. (@nmonteblanco) August 9, 2022

"Chávez dejó una frase para cada ocasión" edición Olivia Newton-John pic.twitter.com/bmiyR9HjTy — Salvador Benasayag (@SalvaBenasayag) August 8, 2022

Estas son algunas muestras de la reacción en las redes a la muerte de Olivia Newton-John.

In loving memory of our Sandy, Olivia Newton-John.❤️ pic.twitter.com/QGOiCrQSM3 — Grease (@GoGrease) August 8, 2022

¡Gracias @olivianj por tanto! Por acompañarnos con tu voz, con tu sonrisa y por mostrarnos tu valentía y fortaleza durante tantos años aferrándote a esta hermosa vida. Te queremos y te recordaremos siempre #OliviaNewtonJohn ❤️ #Grease pic.twitter.com/OA41HOt8pb — Thalia (@thalia) August 9, 2022

Olivia Newton-John es inmortal. Solo se cambió de universo ❤️ — Bárbara Briceño (@barbarabricenok) August 8, 2022

Hemos perdido una de las mejores voces del mundo. Grease es una maravillosa película y Olivia sería digna de pasar a la Historia solamente por su aparición en ella, así que me alegra que tanta gente sienta adoración por ese largometraje. Pero hay mucho más.https://t.co/RGq4aqI3zh — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) August 9, 2022

Olivia Newton-John and John Travolta at the 50th Academy Awards (April 3, 1978). A few months later, they took the world by storm as Sandy and Danny in 'Grease' – which went on to become the highest grossing film of 1978, proving that Grease is (and forever will be) the word. pic.twitter.com/MmGrhzDWfC — The Academy (@TheAcademy) August 8, 2022

La muerte de Olivia Newtin John nos deja un día gris. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) August 9, 2022

Esta mujer era un pibonaco importante. pic.twitter.com/W9wMRSXwR1 — Sospechoso Habitual©🆙 (@alemore75) August 8, 2022

Sobre el fallecimiento de Olivia Newton John, ¿de verdad se puede decir que una persona que sobrevivió al cáncer por 30 años "perdió la batalla"? Es muy poco justo decir eso. — Mujer Par (@mujerpar) August 9, 2022

El poder y el talento que tenían Olivia Newton-John y John Travolta: Grease es, hasta hoy, la última película musical que quedó como la más taquillera de su año, en todo el mundo. Ningún otro musical live action pudo igual ese éxito. Dos genios que marcaron una época. pic.twitter.com/1qgA8evuoB — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) August 9, 2022

Sí, el "Let's get ethical" de The Office es el "Physical" de Olivia Newton-John y yo siempre la recordaré por ella. pic.twitter.com/6tmD71AOcf — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) August 9, 2022

Sweet Olivia has gone home. She was a beautiful soul and I know of no one who didn't love her or know what a great humanitarian she was. The world is out of balance when we lose these magnificent people. God speed Livvy. We will all meet again ❤️❤️❤️ @olivianj 💔💔💔 pic.twitter.com/8tV5j8XvII — Rick Springfield (@rickspringfield) August 8, 2022

Ha fallecido la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años tras una larga enfermedad. La recordaremos siempre como Sandy, la protagonista de la mítica película 'Grease'. pic.twitter.com/IKoalrl4cY — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) August 9, 2022

Ha fallecido Olivia Newton-John a los 73 años tras varios años en el camino contra el cáncer de mama.

Ojalá algún día este camino tenga siempre un final feliz. pic.twitter.com/Q5f9KPwzPA — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) August 8, 2022

como no va a estar bonito el cielo si allá está Olivia Newton 🥹 pic.twitter.com/kP8y4BBAaC — f e y (@lafernini) August 8, 2022

Muere Olivia Newton John y todo se vuelve más grease. #DEP pic.twitter.com/vQRBKxSZ0S — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) August 8, 2022

Noticia muy triste: nos ha dejado a los 73 años la maravillosa Olivia Newton-John, nuestra inolvidable Sandy en "Grease". Día muy muy triste 😢 Gracias por tanto! Descansa en paz. pic.twitter.com/DgguBLWWmu — retrochenta (@retrochenta) August 8, 2022

Olivia Newton-John no solo fue una de las voces femeninas mas bellas y versátiles de la historia del pop, sino que además, fue la voz de dos grandes bandas sonoras (Grease y Xanadu), y además, icono de la lucha en contra del cáncer. Su muerte la convierte en leyenda. QEPD pic.twitter.com/K59yo5hwHc — Gonzalo Kleinstein L. 🇨🇱🇮🇱 (@gonza_klein) August 8, 2022

Tristemente otra gran pérdida para John Travolta, descanse en paz Olivia Newton-John, un verdadero icono del cine🙏 pic.twitter.com/U9jvl2QC26 — MAN EPIC (@TheRealIkerman) August 8, 2022

