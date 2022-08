El dueño de un Tesla se implanta un chip para poder abrir la puerta sin llave: "Incrustarse unas ruedas en los pies igual le pareció demasiado"

La tecnología avanza a ritmos insospechados. Tal es así que los robots son cada vez más ágiles y precisos. También se estudia el introducir la tecnología en los cuerpos para curar enfermedades o lesiones irreversibles.

@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022