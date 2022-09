La respuesta del propietario de un local de hostelería a la queja de uno de sus clientes está revolucionando Twitter. El jefe contestó a una protesta por escrito en la que hacía notar su malestar porque les hubiera dicho que las mesas vacías estaban reservadas, pese a que asegura que en 15 minutos cerraba la cocina.

El responsable del establecimiento contestó que, efectivamente, la cocina estaba a punto de cerrar y que el hecho de que ellos no tuvieran reserva y quisieran cenar no es motivo suficiente para que los trabajores salieran tarde.

A continuación, añade que comprende que "históricamente los locales de hostelería explotaban a sus trabajadores para cumplir con los deseos de cualquiera que pasara por su local", para pasar a explicar que en su negocio considera que los trabajadores deben salir a su hora y así lo llevan a cabo.

Locales tan conocidos en el sector de la hostelería como el madrileño bar Docamar han apoyado a sus compañeros.

Modos de trabajar como los de este establecimiento cada vez se van generalizando más, pero hasta ahora no era tan habitual,como retratan algunos tuits: "Salir a tu hora no tiene precio".

