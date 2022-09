Continúa la 'guerra' de Carlos III con la pluma: "73 años preparándose para reinar y todavía no sabe usar una estilográfica ni mantener la compostura"

El rey Carlos III se ha encontrado con una inesperada enemiga en el inicio de su reinado. No es nadie de su familia, tampoco un político o un movimiento social, es una pluma estilográfica.

El nuevo monarca se ha topado con dificultades a la hora de firmar documentos con la pluma, que le jugaba malas pasadas con la tinta. Esto ha provocado una pequeña 'rabieta' que ha dado la vuelta al mundo.

"¡No puedo soportar esta maldita cosa!", decía enfadado Carlos III a sus acompañantes.

Otro de los momentos que ha quedado registrado es el momento en el que tiene que preguntar la fecha y se da cuenta de que la ha puesto mal en el documento. Parece que el calendario puede convertirse en otro enemigo incipiente.

Tras despotricar sobre la pluma y mancharse con la tinta el monarca se ha levantado y se ha marchado molesto.

Primer día de trabajo y ya la está liando!! No va a pasar el mes de prueba 🧐😆 https://t.co/K6JtRay8Lp

"I HATE THIS BLOODY THING ".

No, no lo digo yo. Lo dice un señor preparado para un cargo durante 70 años… https://t.co/TUz2QiajlB

— Cláudia (@ClauLG20) September 13, 2022