¿Por qué el mismísimo Adam Sandler ha felicitado a Juancho Hernangómez?: esta es su increíble historia

La historia de Juancho Hernangómez en la victoria de España en el Eurobasket parece de película, y no sorprende, ya que el jugador español tiene una relación especial con el cine.

Juancho Hernangómez estaba llamado a ser una de las figuras de la selección española de baloncesto en el relevo generacional que está viviendo. Aunque su arranque del torneo fue algo irregular, consiguió redimirse con una gran actuación en la final, por la que recibió el premio al mejor jugador del partido.

La historia de Hernangómez ha superado a la de su alter ego en la ficción, Bo Cruz. El jugador español milita en la NBA, donde no ha podido tener regularidad, pero donde se le abrieron las puertas de Hollywood. Y es que, tras presentarse a un casting con su hermano Willy, acabó protagonizando la última película de Adam Sandler, Hustle.

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC

— Adam Sandler (@AdamSandler) September 19, 2022