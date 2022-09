La esperpéntica oferta de empleo que ha dejado con la boca abierta a los tuiteros: "No encuentran camareros, dicen"

Imagen combinada de un tuit y un camarero. - Tremending/Twitter

Por Tremending

Un tuitero ha compartido una captura de pantalla de una conversación que muestra las pésimas condiciones laborales que le intentan imponer a un trabajador tras firmar el contrato.

En este caso, se trata de un puesto de camarero. "La chica que me hizo firmar el contrato me dice que tengo que poner este horario, que las horas de más no me las pagan", escribe el perfil. "Quieren que les regale 46 horas de más al mes por 1.200 euros y librar solo 4 días", manifiesta en el escrito.

Parece que una de las responsables de la empresa, además, ha instado a sus trabajadoras a ocultar información en caso de que haya una inspección de trabajo.

No encuentran camareros dicen… pic.twitter.com/smB8PIcuyK — Soy Camarero (@soycamarero) September 18, 2022



Muchos usuarios se han echado las manos a la cabeza tras leer el tuit. "No entiendo, si los videoclubs dejaron de ser rentables y cerraron, ¿por qué no lo hace la hostelería?", bromea un perfil.

No entiendo que si los videoclubs dejaron de ser rentables y cerraron,porque no lo hace la hostelería… — quim💚💙 (@Quimscaiwalker) September 18, 2022

Las inspecciones tienes que ser sin avisar.Yo he trabajado en sitios que escondían todo el día de antes y a los empleados sin contrato les decía que no fueran,todo https://t.co/nTSNfAjwvH una perdida de tiempo una inspección de trabajo avisando,no vale para nada. — Garrapatusi 🦔 (@Garrapatusi) September 19, 2022

Eso me dijo un empresario hace unos años, me negué y a los dos meses a la calle. <<Esto es una pequeña familia>> e iba de rojo el tipo. Debería haber un sistema informatizado que el empresario no pueda manipular. Se paga por lo que se trabaja. — Mirian GV (@MiriamGVR) September 18, 2022

nos explotan como quieren. yo llegue a hacer una media de 16 horas al dia, repito media, librando solo 1 dia en un mes de agosto… cuando llego la hora de cobrar y vi q encima me pagaron lo mismo me fui. — SyroNX (@OSainza) September 18, 2022

y empresas de reparto, herreros, paletas, comerciales etc etc etc… — Marcio (@Pibe_Marcio) September 18, 2022

Es de vergüenza — Begoña Tormo (@Begonatormo) September 18, 2022

Esto tb pasa en muchisimas cadenas de comida rápida — iuls (@iuls___) September 18, 2022

Muchos perfiles han contado de esta forma su experiencia ante ofertas de trabajo en las que les pedían horarios infernales, salarios reducidos y condiciones inaguantables.