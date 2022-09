El "arte" con el que un concejal de Murcia frena los bulos de Vox: "Ha nacido una leyenda"

Cuando la extrema derecha esparce bulos a diestro y siniestro caben varias opciones, como ignorarla o responder con datos. Un concejal del Ayuntamiento Murcia ha optado por una forma distinta ante la estrambótica réplica de un representante de Vox.

El concejal ultraderechista José Ángel Antelo ha asegurado que "España es el lugar de toda Europa donde hay más eficiencia en los hogares". El portavoz de Podemos Ginés Ruiz le ha preguntado de dónde ha sacado los datos.

Para sorpresa de los presentes, Antelo ha sacado su móvil para poner un audio de Javier Ortega Smith en el que señala que son datos de la Unión Europea.

Esto describe muy bien lo que suelen hacer.

– V0X se inventa los datos

– Le cuestiono los datos

– Me "demuestra" la veracidad de los datos poniendo un audio de Ortega Smith diciendo lo mismo que él.

– Le pongo un audio mío (no he podido resistirme) pic.twitter.com/kAh9vCKcSH

— Ginés Ruiz Maciá (@GinesRuizMacia) September 29, 2022