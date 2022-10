El maravilloso relato sobre ir al baño en el trabajo con un sorprendente final: "Una obra maestra de la twitteratura"

Para descubrir quién se esconde bajo la capucha tendrás que llegar al final del texto.

En el trabajo se puede ir al baño e ir al baño. En el primer caso nadie suele tener problemas, pero en el segundo la cosa se complica.

El hecho de que alguien se entere de has ido al baño suele generar mucha vergüenza. Ya sea por encontrarse a un compañero, dejar olores, o que simplemente se sepa.

Mis compañeros no entienden por qué no cago en el trabajo. La explicación es una de las historias más traumáticas que he vivido. Y ya ha llegado la hora de contarla.

Vamos allá.👇👇 pic.twitter.com/4YtShcHKvs — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

En una ocasión de mi vida, en Barcelona, trabajé en una agencia enorme, que compartíamos con la Asesoría Jurídica de los Servicios Centrales de La Caixa y donde se producía una curiosa, pero lógica circunstancia: nadie cagaba en su propia planta. pic.twitter.com/7zNftabyTo — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Acuciados por la vergüenza de coincidir con alguno de tus compañeros al regresar de cagar o de que se encontrasen luego con todo el perfume de tus deposiciones, una centena de idiotas salíamos de expedición a la búsqueda de una cagada cálida, tranquila pero, sobre todo, anónima. pic.twitter.com/1kErZSLMLg — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Mucha gente lo evita, pero en algunos casos la llamada de la naturaleza no deja otra opción. El relato de un tuitero cuenta cómo consiguió solventar este problema y creó un fuerte vínculo en el camino.

En una ocasión llegué a subir a la planta 12, la Dirección de La Caixa, y pude comprobar que en lo tocante a algo tan universal como cagar, la lucha de clases también se ha perdido. pic.twitter.com/wIgCghI5n2 — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

No os podéis ni imaginar la extraordinaria experiencia que es cagar en wcs japoneses con chorro de limpieza masajeante. Una experiencia más adictiva que la heroína porque después de eso, el papel higiénico se siente como limpiarte con papel de lija mojado en sosa cáustica. pic.twitter.com/uk5bjgArgJ — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Pero era demasiado arriesgado, podía pillarte alguno de los conserjes, aunque no negaré que al placer de una cagada en un WC de extralujo, sumar el placer del delito la hacía aún más disfrutable. pic.twitter.com/jYzn27TOxF — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Para evitar encontrarse con caras conocidas comenzó a visitar otras plantas para hacer sus necesidades. Lo que era, al parecer, una práctica común en su empresa.

Mi lugar de trabajo estaba en la planta 3 y tras unos meses de búsqueda, descubrí que el departamento de marketing directo (planta 9), recién estrenado, solo contaba con dos trabajadores y tenía 4 baños preparados para cuando se ampliase la plantilla de una sección aún en ciernes — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Aquí podéis ver una foto de mi oficina por aquel entonces y su nivel de hacinamiento pic.twitter.com/H47fWVSxEi — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Y aquí la vez que más petada me encontré la planta de marketing directo (la nueve). Un paraíso de silencio y paz. pic.twitter.com/Zfehq5XSee — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Tras pasar por los lujos de la planta de ejecutivos encontró la famosa novena planta. De nueva creación y donde había un pequeño grupo de trabajadores. El lugar perfecto.

Había encontrado el WC perfecto, mi nuevo Edén anal. pic.twitter.com/Peuedh0ENf — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Un día, mientras hacía un perfect, una voz me habló a dos baños de distancia. Al principio me resultó chocante, pero poco a poco, lo que comenzó siendo incómodo, se transformó en una entrañable disquisición… — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

…sobre las toallitas como vanguardista irrupción, llamada a borrar para siempre al papel higiénico de nuestras vidas (aún no sabíamos del enorme daño medioambiental de las primeras). pic.twitter.com/Z75DRHsfro — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Cuando encontró su lugar ideal, ir al baño dejó de ser un problema. Y un día, se encontró con un igual.

Los inodoros estaban lo suficientemente lejos como para que los ruiditos se hiciesen demasiado evidentes y además, el hilo musical, firme pero no invasivo, ayudaba a tamizarlos. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Recuerdo haber escuchado con placer esta maravilla de Henry Mancini entre confidencias y risas https://t.co/N5vz5O2mPZ — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Al principio conversábamos de estas "expediciones marrones" (así las llamábamos, porque no tardamos en desarrollar un lenguaje cómplice entre los dos, como ocurre con esas parejas sentimentales que acaban durando). — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Empezó a coincidir con la misma persona en el baño, a las mismas horas y con el mismo objetivo. Algo que une mucho a las personas.

Departíamos de la maravilla de cagar en la planta 12 (él también se había atrevido a probarlo, lo cual nos unió más), de fútbol y otras naderías tan rutinarias como agradables. pic.twitter.com/euF1rCkiRY — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Con el tiempo, aquellas conversaciones se repitieron más en el tiempo y de forma orgánica e inconsciente, sincronizamos las cagadas milimétricamente: yo entraba a cagar a las 12:03 y a las 12:04 entraba él. Soy más rápido cagando, así que salía siempre antes que él, a las 12:11. pic.twitter.com/crlLUrzzvS — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Nunca nos veíamos la cara, respetamos siempre esa sagrada, instintiva e inexplicable regla, y eso ayudó a establecer entre nosotros una singular camaradería. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Y es que cuando una va al baño se encuentra en uno de los mayores estados de vulnerabilidad del ser humano y eso permite abrirse con los demás.

Era emocionante, era carcelario, era entrañable, era mágico. Y a mí, atrapado en la rutina de una viuda y una ciudad que no me hacían felices, me pareció un suceso extraordinario. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

El hecho de no vernos las caras provocaba una curiosa ventaja: como el que va a confesarse al cura, protegido por la rejilla del confesionario, surge una extraña pero inquebrantable confianza que te lleva a contarle todo a tu interlocutor… pic.twitter.com/apXcyT8VSP — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

El protagonista y el desconocido comenzaron a estrechar lazos. A hablar sobre sus vidas y a compartir sus secretos más íntimos.

…y de esta manera hablamos de nuestros problemas conyugales, de nuestro pasado, de nuestros traumas e incluso de nuestras visicitudes sexuales. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Recuerdo como si fuese ayer, un lunes en el que llegamos a llorar juntos, sincerándonos sobre cosas que no tiene sentido contar aquí. No os imagináis lo que puede dar de sí una conversación de 7 minutos. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Esto llevó a que sus relojes internos se sincronizasen y compartiesen ese momento de intimidad a diario. Solo había una condición: nunca se veían las caras. Aunque ya sabiendo la identidad del misterioso desconocido pudo darle una pista que probablemente algunas veces se pusiese a su izquierda y otras a su derecha. Aunque acabaría asentándose más en el lado derecho.

El narrador de esta historia cuenta que de un día para el otro su interlocutor de retrete desapareció. Y con el paso de los días se dio cuenta de que no volvería.

Tras las Navidades de 2005, regresé a Barcelona presto a mi primera cagada del año 2006. Nunca he tenido tantas ganas de volver de unas vacaciones. pic.twitter.com/aNRQFzfUrs — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Llegué a mi hora y nada. El martes, tampoco… No acepté lo inevitable hasta que pasaron 3 semanas. Mi colega de cagada, con el que estuve medio año compartiendo alegrías y penas, sueños y miedos…se había esfumado. No podía creerlo. ¿Jamás volvería a escuchar aquella voz? — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Estaba muy frágil, me quebré como un cristal. La noche del decimosexto día, me rompí en pedazos. No podía parar de llorar y, por vez primera, fui consciente de la terrible soledad que me rodeaba en aquella gran urbe, extraña y fría y en un trabajo que, muy en el fondo, odiaba. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Su obsesión por encontrarlo le acabaría costando el puesto de trabajo, ya que había desatendido sus obligaciones para dar con su misterioso amigo.

A la mañana siguiente algo ocurrió en mí: la tristeza dejó paso a la ira. ¿Quién se creía ese miserable? Abandonarme así, dejándome solo, desnudo, roto. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Tomé una decisión: lo encontraría. Recorrí cada departamento, agudizando el oído, estaba seguro de que acabaría hablando y podría atraparlo. ¿Qué haría si lo encontraba? No lo sé. ¿Abrazarlo? ¿Agredirlo? No tengo ni idea…estaba fuera de mí. pic.twitter.com/TSroTvp760 — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Cada cagada en el trabajo era un puñal en mi alma. Comencé a desatender mis tareas en mi departamento…me pasaba horas paseando por las diferentes plantas y wcs del edificio. Llegué incluso a espiar a los de mantenimiento y acosé a los guardias del parking subterráneo. pic.twitter.com/kWPL1hCJ67 — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Mi prometedora carrera como copywriter se perdía empujado por las aguas de la cisterna de mi obsesión. Los fines de semana solo bebía y bebía y cada vez que iba a cagar no podía evitar llorar y llorar. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Entré en una espiral autodestructiva y en marzo de 2006 me despidieron de forma fulminante. Lo cual, en realidad, acabó siendo un alivio. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Tras perder el trabajo decidió volver a su tierra natal. Allí, en el camino, escuchó una voz que reconocería en cualquier parte, su amado amigo del retrete.

Avisé a mi casero de que regresaba a Murcia, hice mis maletas y empaqué mis pocos enseres con una sensación de paz que no sentía desde hacía ya, demasiado tiempo. pic.twitter.com/6yrGEAPWqT — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Mientras esperaba el tren, entré a desayunar. El bar de la estación estaba casi vacío, cogí un periódico, y con el telediario de TV3 de fondo, me pedí un café con leche y unos churros. Y algo increíble sucedió. ESCUCHÉ SU VOZ. NO PODÍA SER. Escupí el café sobre la mesa. pic.twitter.com/6h1L8lpQyF — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Giré mi cabeza para ver de donde provenía la voz. ¡No había nadie! La volví a escuchar…alcé la mirada y no me lo podía creer. ¡Estaba en la TV! ERA ÉL. ¡Con cara, con pelo, con ojos! — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Resulta que su compañero para ir al baño había dejado su trabajo para presentarse a president de la Generalitat, y no era otro que Albert Rivera.

Mi compañero de cagada, mi ALMA GEMELA, se presentaba como candidato a la presidencia de la Generalitat. Casi vomité los churros. Por fin, por primera vez, pude saber su nombre. — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Y en aquel momento entendí que nunca más volvería a cagar con él.

Acuciado por el mal café, me dispuse a cagar en el wc de la cafetería, antes de que se me escapase el tren. pic.twitter.com/ZrA6ImlDy8 — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Tiré de la cadena y mientras el agua se llevaba mi último truño en Barcelona no pude evitar musitar "Hasta siempre, Albert". pic.twitter.com/bdfPuV4DRu — Daniel Méndez (@LosPajarosPican) September 29, 2022

Evidentemente, este relato es ficticio. Aunque ha conseguido acaparar la atención de los tuiteros, que veían con mucho interés como se desarrollaba la historia. Los seguidores jamás se esperaron el inesperado giro de guion final que revelaba la identidad del amigo del baño.