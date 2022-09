La lección de una profesora que una madre ha aplicado a las redes sociales: "Vemos las cosas tal y como somos, no tal y como son"

Comienza un nuevo curso escolar y antes de entrar en materia, el profesorado siempre aprovecha para hacer algún ejercicio para ir calentando motores.

-Coged un folio. Vais a escribir a qué pensáis que me refiero con esta frase:

La hija de una amiga me acaba de contar un experimento que hizo su profe al principio del curso (están en la ESO), cuando apenas la conocían.

Una profesora ha dado una lección vital a su alumnado que una madre ha aprovechado para extrapolar a las redes sociales.

-Las respuestas van a ser anónimas. No firméis, y nadie tiene que saber qué puso el otro o la otra.

El ejercicio consistía en hacer suposiciones en base a una información mínima. La profesora tenía un hijo y era "diferente". Con esos datos los niños y niñas tenían que adivinar qué era eso distinguía al hijo de la profesora.

Los niños dejaron volar su imaginación y supusieron que el niño era "diferente" por su aspecto físico, emocional, costumbres u orientación sexual.

A pesar del gran abanico de respuestas y su variedad, ninguno de los 25 alumnos adivinó qué diferenciaba al hijo de la profesora de los demás.

La respuesta, como suele ocurrir, era más sencilla de lo que aparentaba: el hijo de la profesora es pelirrojo.

…que cada uno habéis analizado una misma frase según lo que vosotros mismos teníais en la cabeza en ese momento,o según lo que para vosotros tiene más peso. Porque como a mí no me conocíais lo suficiente,no teníais elementos para saber en qué pensaba o por dónde iban los tiros.

Y algunos no habéis contestado lo que pensáis de verdad, sino respuestas para hacer reír o para picar.

Me parece sublime. Para mis hijos. Gracias, Ainara.

Entonces, ¿cuál era la lección? Reaccionamos y respondemos a las cosas según nuestras vivencias e ideas, ya que es lo que conocemos. No en lo que piensan los demás cuando las transmiten, porque eso no lo conocemos al 100%.

Yo este ejercicio lo voy a tener en cuenta siempre a partir de ahora. Cuando escribo y cuando leo. Ambas cosas las hago desde mi propio prisma; y si bien es tan válido y legítimo como el de todos los demás, no se me puede olvidar que no es el único, ni la verdad absoluta.

— RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) September 28, 2022