El sorprendente mail de un padre a un profesor que le dijo a su hijo que no vale para nada

Pantallazo del correo que el padre Fernando envía a su profesor.

Por Tremending

Al parecer Fernando se fuma sus canutillos, le da al alpiste que da gusto y se va de garitos con cierta frecuencia. Se podría decir que Fernando no va bien encaminado. Todo apunta a que entre los rigores de la academia y la posibilidad de entregarse a una vida disoluta, Fernando ha tomado una decisión y se la está gozando con desenfado y alegría.

No en vano Fernando es joven. Es un detalle a tener en cuenta. Un detalle que no pasa desapercibido a su padre pero sí a su profesor. Y es ahí donde se plantea la disensión. El profesor, en su papel de docente, ha tenido a bien instar al joven Fernando a que se aplique un poco, de lo contrario "no va a llegar a nada en la vida".

La novedad, quizá, la encontramos en la reacción del padre que, lejos de secundar el toque de atención del maestro, no duda en reivindicar la importancia del disloque y la algarabía en la formación del joven.

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) September 22, 2022

"Si tiene que repetir, que repita, es su proceso de aprendizaje y yo también disfruto cómo él aprende habilidades sociales y tiene muchos amigos. Eso no se puede aprender en la escuela", le escribe el padre de Fernando al docente.

Un correo que el alumno descarriado ha querido compartir en redes sociales y que contiene unos niveles de comprensión paternofilial pocas veces vistos. Lean: "Todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo (inclusive usted me atrevería a decir), así que por favor no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida".

La misiva, como era de prever, ha generado numerosas reacciones en las redes:

Es increíble cómo algunos profesores juzgan por las apariencias y te hacen sentir que no vales para nada en tu vida. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto, significa que no valgamos para nada.

Chapó por tu padre. — BEA (@beaamanea_) September 23, 2022

Muy buena respuesta del padre al profesor,pues algunas veces los profesores hacen daños a los alumnos con frases mal utilizadas. El adolescente tiene que ser motivado no humillado.

"Ayuda y motivación", resultados satisfactorios. — Elena Lima Peña (@ElenaLimaPea2) September 24, 2022

Yo en bachillerato no hacía más que fumar y salir de fiesta, repetí. Me dijeron que nunca llegaría a nada en la vida, reiteradas veces. Y aquí estoy, con una carrera, un máster en holanda y dirigiendo un departamento de marketing en Países Bajos. QUE NO TE DIGAN QUE NO VALES! — Andrea Rivera (@_aanneerr_) September 23, 2022

Desde que teniia 16 años he recibido esos comentarios de montones de profesores. Que no valía para estudiar, que no hiciese bachillerato que no podría con ello, que me buscara la vida en otra cosa… 3 años despues saco la oposición de mi vida y soy fijo en algo que es mi vida — Moncho_01 (@MonchoVelo) September 22, 2022

En cuarto de la eso, el tutor en las notas nos dijo a mi madre y a mí que lo mejor es que no entrara en bachillerato, que no valía y que me fuera por un grado medio. No hice caso, entré en bachillerato, aprobé todo a la primera y ahora estoy terminando ingeniería aeroespacial — Raúl_Hayat🔪🐥 (@RaulHayat2) September 23, 2022

Cuando tenía 6 años iba a clases de dibujo y el profesor era un ogro. Me mandaba hacer solo líneas rectas perfectas y era imposible para mí. Se reía de mí, pero yo conseguí prosperar en el dibujo y el fue un pobre hombre amargado. — Dracobyte (@RealDragobyte) September 24, 2022

El echo de ser padre no significa aceptar comportamientos indebidos de los hijos. Yo tengo dos hijos pequeños que han echo cada cosa y de los cuales e tenido que deciplinarlos y se que estoy haciendo lo correcto. Mi madre decía una mano es para dar amor y otra para corregir. — Estefania (@Estefan17061700) September 23, 2022

Yo como profesor te digo también. Ya eres muy mayor como para que tu padre te tenga que ayudar a poner límites a las personas. Responsabilizate de tu vida y aprende límites a las personas, incluso a tu padre que con buena voluntad te quiere ayudar. — POLVORAAA! (@grancannon) September 23, 2022

La mayoría de profesores pasarán de decir nada. Para uno que se implica, la respuesta del padre es que le da igual si su hijo repite curso o fuma porros, que ya la vida le enseñará… Vaya generación nos espera. — Jaime Porta (@jporta79) September 23, 2022

Quién sabe qué será de Fernando. Ojalá todo marche bien y tras saborear los deleites de la noche, entienda, más pronto que tarde, la importancia de la formación y el estudio. El equipo de Tremending le manda un afectuoso saludo.