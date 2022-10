Los mejores memes del nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak

Reino Unido ha atravesado –una vez más– una crisis de Gobierno que ha acabado con la dimisión de Liz Truss, la primera ministra más breve de la historia de la democracia del país. La exmandataria también renunció a su cargo como líder del Partido Conservador.

Pero ya hay un sucesor: Rishi Sunak, que se convierte en el primer inquilino de Downing Street de raza no blanca. Es de origen hindú y tiene 42 años, por lo que es el primer ministro más joven desde el siglo XVIII.

Además, es rico, más que el rey Carlos III. Y su esposa, Akshata Murthy, también lo es, pues es hija del multimillonario indio Narayana Murthy. Su figura no ha dejado indiferente a nadie y menos a los tuiteros, que no han dudado en poner comentarios ingeniosos y fabricar memes que rápidamente se han viralizado sobre el nuevo líder conservador.

Uno de los vídeos que más se ha difundido es el que relaciona al político con un hombre, muy parecido a él, que baila en el club de Ibiza de Wayne Lineker. No se ha demostrado la identidad real del individuo.

— No Context Brits (@NoContextBrits) October 24, 2022

Rishi Sunak de primer ministro y no tenemos a Rajoy para pronunciar su nombre.

Someone added a Windows XP shutdown sound to this 😂 pic.twitter.com/tqGKxLHNuG

— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) October 24, 2022