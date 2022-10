¡Por fin viernes!

Vamos a celebrarlo con un gatito espacial porque sí.

Es que además es fin de mes.

A ver lo que dura el sueldo este mes, porque según están los precios…

Ya estamos con los egoísmos… ¿No escucháis a la CEOE? ¿Queréis que las empresas se arruinen? ¿Queréis que sus dueños no puedan ponerse un váter de oro en casa?

Y ya llega Halloween. Un día para disfrazarse de zombi para unos, un día para despotricar de lo extranjero para otros.

Halloween no se puede celebrar porque es una celebración de fuera pero dame feedback asap del brief que estamos en el deadline con el partner.

¿Tenéis ya vuestro disfraz? No tardéis que los buenos volarán.

Aunque lo que da más miedo son las temperaturas que tenemos casi en noviembre…

30º a finales de octubre no es buen tiempo.

30º a finales de octubre no es buen tiempo. pic.twitter.com/P10oWtRmXM

