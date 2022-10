La encargada de un restaurante resuelve un 'sinpa' con maestría: "Cinco minutos de charla y ha venido llorando a pagar"

Marcharse sin pagar de un restaurante puede resultar excitante y una aventura, pero en las películas, donde no hay repercusiones legales. Irse sin pagar de un establecimiento provoca problemas para el local y la persona encargada.

Unos chavales me han hecho un sinpa. Chavales con reserva y número de teléfono. Les he llamado, al no responder les he enviado un whatsapp. Después de remolonear diciéndome que es un "número equivocado" y unos 5 minutos de charla ha venido llorando a pagar.

En fin la hipotenusa

— Estela (@EstelaMiralles) October 29, 2022