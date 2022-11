Patxi López en 'El programa de Ana Rosa' retrata a Eduardo Inda: "En un país normal no habría un tertuliano diciendo estas barbaridades"

Imagen combinada de Patxi López, Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana. Ilustración. — Europa Press / Telecinco / Tremending

Por Tremending

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, no daba crédito en el programa de Ana Rosa a las "barbaridades" que estaba profiriendo un tertuliano. Como era de esperar, el tertuliano es Eduardo Inda.

Lejos de quedarse a gusto llamando "golpista" a Pedro Sánchez por la reforma del delito de sedición, el comunicador de extrema derecha ha calificado también al presidente del Gobierno de "filoetarra". Ante esas palabras, el representante socialista, que iba a ser entrevistado por la propia Ana Rosa Quintana, ha señalado: "En un país normal, no habría un tertuliano diciendo las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda, es absolutamente impresentable".

El político vasco ha añadido que "no es gratis que un tertuliano vaya diciendo estas cosas sobre el presidente del Gobierno" y ha dejado claro una cosa a Inda: "Si tú crees que es un golpista, lo llevas a los tribunales".

Patxi López a Ana Rosa Quintana: "En un país normal lo que no habría sería un tertualiano diciendo las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda". 1/2 pic.twitter.com/AJaL7TkNhl — Madeline Ashton 🐬 (@MssAshton) November 14, 2022

Si alguien creía que la conductora del programa iba a salir a pararle los pies al director del panfleto OkDiario, se equivoca. No solo no le ha frenado, sino que ha arremetido contra López y ha defendido a su colega de tertulias. "Quien decide quién está en esta mesa y no está en esta mesa soy yo. No lo va a decidir ni Patxi López ni Pedro Sánchez", ha manifestado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana defendiendo a Eduardo Inda: "Quien decide quién está en esta mesa y no está en esta mesa soy yo. No lo va a decidir ni Patxi López ni Pedro Sánchez ni Rajoy cuando estaba ni si viene Feijóo… Eso se llama libertad de expresión". 2/2 pic.twitter.com/hFB8zlHo8O — Madeline Ashton 🐬 (@MssAshton) November 14, 2022

Sánchez anunció la intención del Gobierno de modificar el delito de sedición para homologarlo a otros países de la Unión Europea. PSOE y Unidas Podemos han presentado la propuesta en las Cortes, que ha sido recibida con satisfacción por ERC.