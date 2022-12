Cachondeo con la foto de Ciudadanos Alicante reunidos en un McDonald's: "'El Mundo Today' tiene una durísima competidora: la realidad"

En Ciudadanos Alicante ya no "huele a remontada" ni tampoco "huele a leche" sino, más bien, a patatas fritas y a Big Mac. Resulta que hace unos días varios medios publicaron una noticia titulada: "Ciudadanos cierra su sede en Alicante y se traslada a un McDonald's". Por el motivo que sea, un partido que empezó con su líder desnudo en los carteles ha acabado así.

Según ABC, "la formación naranja celebra reuniones sin un local estable a pesar de gobernar en coalición con el PP el Ayuntamiento y la Diputación". Es el mercado, amigo.

La noticia estaba acompañada por una foto de varios representantes del partido naranja reunidos en un restaurante de la cadena de comida rápida. Una curiosa imagen, más aún cuando Ciudadanos, que antes tenía su sede en el centro de la ciudad, forma parte, efectivamente, de la coalición junto al PP que gobierna tanto en el Ayuntamiento alicantino como en la Diputación.

Ahora, según publican otros medios, desde Ciudadanos Alicante han desmentido que hayan trasladado su sede a un McDonalds, lo que es más gracioso todavía.

What a time to be alive https://t.co/ftCYgoKFhT

— Dani (@DanniElHutt) November 30, 2022