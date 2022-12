Gabriel Rufián sugiere el motivo por el que Feijóo quiere adelantar las elecciones: "Última hora"

Por Tremending

Ante todo este lío de la renovación de CGPJ, el Tribunal Supremo, el delito de sedición, la moción de censura y el pedido de adelanto electoral no podía faltar uno al que le encantan los líos.

Gabriel Rufián se ha aventurado a sugerir el motivo por el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido pedir unas elecciones anticipadas.

Feijóo decidió aprovechar el domingo. En lugar de salir a dar un paseo en lancha, optó por aparecer en la portada de El Mundo para pedir que se adelanten las elecciones. Las aficiones de cada uno ya son cosas de cada uno.

Para Rufián hay una razón detrás de esta prisa repentina del popular. Aunque no parece muy convencido de ello, puesto que en su tuit aparece tachado. O es que a lo mejor le está dando su toquecito irónico al asunto. Serán cosas de catalanes, vaya uno a saber.

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA || Feijóo pide elecciones anticipadas a̵n̵t̵e̵s̵ ̵d̵e̵ ̵q̵u̵e̵ ̵A̵y̵u̵s̵o̵ ̵y̵ ̵s̵u̵s̵ ̵m̵e̵d̵i̵o̵s̵ ̵s̵e̵ ̵l̵o̵ ̵c̵a̵r̵g̵u̵e̵n̵ ̵c̵o̵m̵o̵ ̵s̵e̵ ̵c̵a̵r̵g̵a̵r̵o̵n̵ ̵a̵ ̵C̵a̵s̵a̵d̵o̵ porque dice que Sánchez no tiene legitimidad. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 11, 2022

"Última Hora. Feijóo pide elecciones anticipadas (antes de que Ayuso y sus medios se lo caguen como se cargaron a Casado) porque dice que Sánchez no tiene legitimidad", publicaba en su cuenta de Twitter el portavoz de ERC.

Descifrando este enigmático mensaje de Rufián, todo parece indicar que lo que viene a sugerir es que Feijóo puede tener cierto temor a no llegar como candidato a las elecciones previstas para finales de 2023.

Ciertas prisas han entrado en el cuerpo de Feijóo. Ese cosquilleo que entra en el cuerpo cuando uno se va acercando a su casa y las ganas de ir al baño se multiplican de forma mágica. Y ha empezado su campaña para que se adelanten.

Cierto es también que Feijóo estaba manteniendo un perfil bajo en toda esta cuestión de la moción de censura y el nuevo ataque del resto de partidos de derechas, hasta que Isabel Díaz Ayuso abrió las puertas con sus declaraciones sobre Sánchez. Como diciendo, venga, ahora sí.

Con esto nadie está diciendo que quien lleva las riendas de los populares sea Díaz Ayuso. Habrase visto que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea quien marque la pauta de lo que debe hacer o no la dirección nacional de los populares.

Aunque Rufián sugiere, no obstante, que esto podría ser así. Y que realmente Ayuso es quien lidera los movimientos en el partido. Algo que podría no ser del todo bueno para Feijóo y podría costarle la candidatura en 2023. A quien no le entrarían las prisas en dicho escenario sugerido por el portavoz de ERC.

Cuanto menos, este críptico mensaje de Rufián ha generado una leve cara de sospecha entre los tuiteros, que se han animado a compartir sus pensamientos al respecto.