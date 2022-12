Ibai rescata la fallida quiniela de Roncero en el Mundial de Catar y se desata el cachondeo: "¿La peor predicción de la historia?"

La prensa deportiva es muy dada a los futuribles. Embarcarse en vaticinios, por lo general infundados, permite a muchos periodistas empatizar con los suyos y ganarse algún que otro like.

Y es que el fútbol es el reino de la pasión, un lugar en el que dar rienda suelta a la devoción. Tomás Roncero es, en ese sentido, el más fervoroso de una camada de periodistas que fomentan el entusiasmo y la parcialidad en detrimento de la información.

Relacionada:

El siguiente pronóstico, realizado días previos a la celebración del Mundial de Catar, es una buena muestra de hasta qué punto los colores –en este caso el blanco– tiñen cualquier atisbo de análisis.

Por si no han estado ustedes al tanto del Mundial, decirles que Alemania –equipo finalista según la quiniela de Roncero– quedó fuera en la fase de grupos y que Brasil, virtual ganadora para nuestro oráculo de marras, cayó frente a Croacia en cuartos de final. La gran decepción, siempre según Roncero, fue Argentina, selección que hace apenas unas horas levantaba exultante la Copa del Mundo.

Relacionada:

Pero la profecía no acaba aquí. El periodista madridista quiso ir más allá y se atrevió también con las actuaciones individuales. Vinicius sería el mejor jugador del Mundial, Benzema el máximo goleador –ambos, por cierto, en las filas del Real Madrid–, mientras que el jugador decepción recalaría en la figura de Messi, que se ha alzado con el premio a mejor jugador del Mundial después de una actuación de las que marcan época y le sitúan, mal que le pese a muchos, en el mismo olimpo en el que restan iconos como Diego Armando Maradona o Johan Cruyff.

Grandeeee roncero, otra predicción no? pic.twitter.com/j4zV1zZstJ

No puedo evitar recordar la predicción del esbirro de @elchiringuitotv , "el que más sabe de fútbol", @As_TomasRoncero siempre cegado por su fanatismo y cuya mera existencia supone un insulto a la razón. Una vez que Messi se retire, Roncero podrá bajar tranquilo al sepulcro. pic.twitter.com/a7CIK8solV

Worst prediction in history ? https://t.co/rkIwerRRkY

— Sosa (Not associated with Borna Sosa) (@xDMCAbreachP90) December 19, 2022