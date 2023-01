El emocionante discurso de Brendan Fraser tras ganar el premio a Mejor Actor en los 'Critics Choice'

Brendan Fraser en la Gala Nocturna de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2023. — Reuters

Por Tremending

El actor Brendan Fraser ha reaparecido por todo lo alto y se ha impuesto en la categoría de Mejor Actor de los Critics Choice Awards 2023. El artista ha estado años alejado de la gran pantalla, especialmente, después de denunciar que periodista el Philip Berk abusó de él en el año 2003, cuando su carrera estaba en lo más alto.

Ahora, ha regresado a los escenarios y a las salas de cine. En la ceremonia de los Critics Choice Awards ha pronunciado un emotivo discurso que ha despertado el aplauso del público.

"Estaba en el desierto y probablemente dejé un camino de migajas de pan, pero me encontrate y, como todo los directores, me mostraste adónde ir para llegar", ha dicho sobre el director de The Whale, Darren Aronofsky, por confiar en él.

Brendan Fraser gana el premio a mejor actor en los #CriticsChoiceAwards por #TheWhale este señor se merece todo y su discurso es el que más me ha podido emocionar ♥️♥️♥️♥️ Muchísimas felicidades Fraser pic.twitter.com/dHlzlnkmwm — La batcueva del cinéfilo 🦇🌆 (@brucebatman007) January 16, 2023



Fraser ha hablado públicamente sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, incluyendo problemas de salud y dificultades financieras. También ha hablado abiertamente sobre cómo la industria del cine puede ser difícil para los actores a medida que envejecen y cómo ha luchado para encontrar papeles a su edad.