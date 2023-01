"El lunes más triste del año después de un plácido domingo. Tiene sentido": el 'Blue Monday', reinterpretado en las redes

Por Tremending

¿Te sientes un poco triste hoy? ¿Al sonar tu despertador a las seis de la mañana no has sentido la felicidad recorrer tu cuerpo como de costumbre? No te preocupes, lo que pasa es que es Blue Monday, el día más triste del año, según dicen.

el lunes azul es hoy voy a necesitar chocolate para sobrevivir a esto pic.twitter.com/kkhTL4l9yU — Diego Alonso (@_diegoalo) January 16, 2023

El resto de los lunes son pink, no te joe. — Leo (@Leito_82) January 16, 2023

La historia es que en el 'Lunes Azul' supuestamente se mezclan varias cosas. Que es lunes, que ya es bastante de por sí. Pero también que se han acabado las fiestas de Navidad, que hace frío, que hemos gastado mucho y estamos en plena la cuesta de enero…

El lunes más triste del año después de un plácido domingo.

Tiene sentido. — CELESSON (@chemapizca) January 16, 2023

Hoy es Blue Monday y mañana Brown Tuesday. — La Niña Repollo (@ninya_repolIo) January 16, 2023

Aunque lo cierto es que por lo general los lunes son lo que son.

Y además, como decía la niña aquella, es mejor eso que morirse.

Es lunes, pero podría ser peor, podrías ser García-Gallardo. — Cricri (@buttercri) January 16, 2023

Pero como la vida aprieta pero no ahoga, hoy también es el ¡Día de la croqueta!

Es imposible que el Día Internacional de la croqueta sea el día más triste del año, lo siento, pero no.#BlueMonday pic.twitter.com/mgKTzx5rTs — Eleven (@ElevenRare) January 16, 2023

Es Blue Monday // pero también es el día de la croqueta pic.twitter.com/BFfwc15VBV — Juanjo Vega 🏳️‍🌈🇪🇸 (@juanjovega_) January 16, 2023

Los tuiteros han querido reinterpretar a su manera este triste lunes.

La mejor forma que se me ocurre para sobrellevar mejor este #BlueMonday es empezar con actitud positiva, una taza de café caliente y terminar con el capitalismo y socializando los medios de producción. — Javier Durán (@tortondo) January 16, 2023

Más triste que el Blue Monday fue Blue Summer. pic.twitter.com/5D0xeWRDZl — CELESSON (@chemapizca) January 16, 2023

-Hoy es #BlueMonday el día más triste del añ…

-¡Hoy es un lunes de mierda y punto! pic.twitter.com/0WJ348x4Go — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) January 16, 2023

Mi cuenta en Red Numbers os desea un feliz Blue Monday. — CELESSON (@chemapizca) January 16, 2023

Pues yo prefiero el #BlueMonday al Viernes Santo. — Dios (@diostuitero) January 16, 2023

Cuado eres pobre todos los días son blue monday. — Zoo (@Hombre_al_agua) January 16, 2023

Hoy es #BlueMonday, hoy toca rescatar esta maravilla: pic.twitter.com/I42moLvQbW — Marcos Alcaraz (@lafugadealcaraz) January 16, 2023

El Blue Monday son los padres — UngatoenScarif (@UScarif) January 16, 2023

desde que estoy en época de exámenes el blue monday es todos los días — Wuolah (@Wuolah) January 16, 2023

Si quieres hacer un poco más feliz tu lunes, te recomendamos que mires la parodia más campe-chana de la canción de Shakira y Bizarrap, la escena más surrealista de unos policías atascados en el barro en medio de una protesta climática o las reacciones de los tuiteros a la noticia de que Froilán va a trabajar a Abu Dabi. Porque lo contrario de la tristeza es la risa.