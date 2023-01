Despiporre por la discusión entre Losantos y Monasterio: "Es como la escena de 'Parque Jurásico' cuando el T-Rex y el otro bicho se pelean"

Por Tremending

Ridículos monumentales, acusaciones grotescas, situaciones estrambóticas, Mariano Rajoy… Todo lo que la derecha española nos quita en políticas públicas nos lo da en risas. No sabemos si compensa, pero ahí está.

🤣🤣🤣🤣menudo circo tiene montado la derecha en este país. — Yo Y Solo Yo. (@YoYSolo22965211) January 19, 2023

Y así, en la semana del Blue Monday, cuando todos estábamos un poco tristes, volvió a llegar la magia.

Sí, lo que estáis viendo es cierto. La ultraderecha contra la ultra-ultraderecha (no sabemos quién es quién). La batalla más épica desde John Cena vs. El Enterrador y Shakira vs. Piqué. A un lado del cuadrilátero, la estrella ultra de las ondas españolas, el multicondenado Federico Jiménez Losantos. A otro lado, la esperanza de la ultraderecha en Madrid, la arquitecta Rocío Monasterio. ¡Fight!

"El niño Jesús". 2023. Protagonista: Losantos. (Directed by Robert B. Weide) pic.twitter.com/WEVx8zjkFR — Luis Endera (@Luis_Endera) January 18, 2023

Losantos Vs Monasterio. La arquitecta que falseaba documentos ha tenido que tomarse un Valium tras la entrevista. La fuga de votos en el PP asusta a la caverna mediática 😂😂😂pic.twitter.com/PMoWsGa54h — Rigoberto Bandini (@Bandi3Rigoberto) January 19, 2023

Es como esa escena de Parque Jurásico donde el T-Rex y el otro bicho empiezan a pelearse y los portas escapan. https://t.co/8RMXKoeP77 — Alba (?) (@avestruzperdida) January 19, 2023

La frase más repetida en las redes es: "Dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park".

Dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park. https://t.co/dQE72giVCV — Sr. ProfeFlauta 🔻 (@ProfeFlauta616) January 18, 2023

Dos ratas fachas luchando por un feto con música de fondo de Linkin Park. pic.twitter.com/BLTbfDkYoM — Javier Durán (@tortondo) January 18, 2023

Por si alguien está despistado….

La expectación ha sido máxima.

Una batalla así era lógico que dejase un rastro de risas y comentarios en las redes. Estos son solo algunos ejemplos.

Pregunta seria: ¿por qué Rocio Monasterio suena como una nota de voz reproducida a 0.5x? — Jordi P (@jordippp) January 18, 2023

Yo no aplaudí a Federico Jiménez Losantos cuando amenazó con disparar a Iglesias y Bescansa, tampoco lo haré ahora que ataca a Monasterio. A un ser tan despreciable como ese no hay que aplaudirlo por nada. Y curioso que medios se hagan eco riendo incluso y NO cuando amenazó. — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) January 19, 2023

Es demasiado facha hasta para Jiménez Losantos. — Adri Vélez (@ibuprofeno600mg) January 18, 2023

Si no fuera por estas cosas pasaría de la política, joder. — Jorge Monroy© (@Jorge__Monroy) January 18, 2023

Ya sé que os pone cachondos ver a Losantos atizando a Vox, pero lo verdaderamente interesante de hoy es como Monasterio le ha dicho a Federico que es un mayordomo de Ayuso. pic.twitter.com/JyEuyY1eE5 — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) January 18, 2023

Como estará siendo el tema para que Losantos les tenga que decir que se relajen — mmoreno_2003 (@MiguelM87107076) January 18, 2023

Si el que tiene que poner cordura es Federico jodidos vamos — froy (@froilander80) January 18, 2023

Dos ratas peleando por un churro mientras suena Linkin Park. https://t.co/r4LN7njm3h — Jorge González Muñoz (@Yore89) January 19, 2023

Mientras la ultraderecha está con estas, hasta la vicepresidenta del Parlamento Europeo ha cargado ya contra el plan antiaborto de Vox en Castilla y León de forma bastante nítida: "La extrema derecha juega con la vida de las mujeres".