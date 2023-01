Una joven de Estados Unidos descubre la sanidad pública española y se hace viral: "Tu calidad de vida se dispara"

Una joven de Estados Unidos se está haciendo viral en TikTok con una secuencia de vídeos en la que explica las grandes ventajas de tener un sistema de salud como el nuestro. La mujer recuerda su etapa viviendo en España, donde descubrió los beneficios de la sanidad pública, y compara este modelo con el estadounidense: "Espero vivir para ver el día en el que esto sea normal en mi país".

"Tu calidad de vida se dispara cuando no tienes que pensar en pagar miles de dólares por ponerte enfermo", cuenta la joven, que en redes sociales se hace llamar @kimnaps. En una de las publicaciones, suelta un suculento dato: "Mis amigos que tienen acceso al sistema de seguro público nunca volverán a Estados Unidos".

Una anestesióloga se hizo eco del discurso y no dudó en compartirlo a través de Twitter. "Quiero que os miréis este vídeo", ha pedido la doctora Elena Casado a sus seguidores.

Los usuarios han sido rápidos a la hora de reaccionar. Unos, para poner en valor el sistema de salud pública en España. Otros, para criticar el abandono sanitario de Ayuso y sus vasallos en las Comunidades donde gobiernan. Y, por el medio, los hay que han aprovechado para lanzar sutiles dardos contra Estados Unidos.

No és solament la sanitat. Molts treballadors al·lucinen amb els drets laborals a Europa. De fet, ells per llei no tenen ni vacances pagades ni baixes per maternitat. Encara tindrem una allau d'americans venint a Europa.

