Ayuso desata la indignación tras anunciar que Telemadrid volverá a retransmitir las corridas de toros por San Isidro

Ni más médicos. Ni más profesores. Ni mejores servicios públicos. Lo que parece que quiere Isabel Díaz Ayuso son más toreros. Dicho y hecho. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado el regreso de las corridas de toros a Telemadrid por San Isidro.

Se emitirán en directo las 14 corridas de la feria que se celebrará del 10 de mayo al 4 de junio, además de la que se celebra por la festividad del Dos de Mayo. Una decisión que poco tiene que ver con mejorar la calidad de la televisión pública, mermada desde que la mandataria popular se hizo con el control del medio regional.

Es más, Ayuso ha señalado que buscará cuidar la tauromaquia porque dice que "es el futuro". El anuncio ha desatado la indignación de cientos de tuiteros en redes sociales. Algo que es de esperar, ya que la líder de la comunidad apuesta por una festividad que fomenta el maltrato animal y que, además, concentra a menos asistentes año tras año, como explicó el diario Público.

Los tuiteros han lamentado que el dinero público se dedique a cubrir este tipo de eventos ultraconservadores mientras es una de las comunidades con menor inversión en sanidad y ha desmantelado las Urgencias extrahospitalarias. "Lo de la salud ya si eso para otro día", se lamentaba un usuario.

