Las reacciones por otra acusación contra Podemos que se cae, ahora contra Monedero y la factura de 'Neurona': "Lo de siempre, normalidad democrática"

Por Tremending

El rey Juan Carlos no era tan campechano, Ciudadanos no era de izquierdas y las acusaciones contra Podemos se van cayendo una tras otra. Hay noticias que, simplemente, no sorprenden a nadie.

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha podido demostrar, dos años después, que la factura de 26.200 euros emitida por Juan Carlos Monedero a la consultora Neurona es auténtica y no es un contrato simulado, como creía el juez Juan José Escalonilla cuando abrió la pieza secreta para el cofundador de Podemos, en septiembre de 2020. En un informe al que ha tenido acceso Público, la Unidad de Ciberdelincuencia verifica que la factura fue enviada el 13 de enero de 2019, tal y como ha sostenido Monedero todo este tiempo.

El propio Monedero ha comentado la noticia.

No me engaño. El mensaje siempre ha sido claro: si haces política con @PODEMOS vamos a utilizar el aparato del Estado para arruinarte la vida. Como le dijo Villarejo a Cospedal. Hacienda, policía, jueces, universidad… todo les valía. Pero mi raza es dura.https://t.co/YoxFLE4bMP — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 14, 2023

Probablemente no hace falta ni siquiera comentar que en las portadas de papel de los grandes medios que en su día llevaron las acusaciones hoy no hay ni rastro de esta información. Nada nuevo bajo el sol, porque lo hemos contado mil veces.

La enésima acusación contra alguien de Podemos que se cae con todo el equipo tras años de portadas, insinuaciones y tertulias ha vuelto a provocar un torrente de reacciones indignadas.

El juzgado tarda dos años en demostrar que la factura de Monedero para 'Neurona' no es un contrato simulado.

Es obvio que el retraso forma parte de una persecución a @MonederoJC que debería acabar con alguien en la cárcel.

En concreto, el juez.https://t.co/fr4rwuXnKq @publico_es — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) February 14, 2023

Lo de siempre, la normalidad democrática de españistan …. — Mustaine 🕷 (@danfernandezc) February 14, 2023

Me alegro por tí, pero vamos, ninguna sorpresa — Mar García (@Lobatos_1) February 15, 2023

Dos años de proceso judicial y calumnias cada día. Las cloacas hoy no reconocerán nada,.probablemente vayan a por el siguiente bulo. — Sylvia Jaén (@sylviajaen) February 15, 2023

Y ahí va la última pieza de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Lo de siempre, el bulo en portada y la rectificación en una esquina de la última página — Héctor va lentin (@Hectorgvi) February 15, 2023

¿Quien repara el daño causado? — pastoreta1 (@pastoreta1) February 15, 2023

Seguro que ocupa todas las portadas y tertulias. — Dr. David Merayo (@DrDavidMerayo) February 14, 2023

Enhorabuena!!!! . Lawfare de libro😡😡😡😡 — GUSBERSAN (@gusbersan) February 15, 2023

La factura es auténtica, el juez es un sucedáneo — RML (@Rml99) February 14, 2023

Es una vergüenza — Dioni Castro (@DioniCastro4) February 15, 2023

pic.twitter.com/TmhiPTzy3g — 🔻️💛💜 En el asalto a los cielos (@LicoMino) February 14, 2023

Por no recordar las tropelías que han tenido que soportar Irene Montero y Pablo Iglesias en los últimos años por ejercer la política, con ataques a su privacidad, el asedio de su casa y otras barbaridades.