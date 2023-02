Los carteles que Ayuso ha vetado en los centros de salud, compartidos en las redes: "Streisand, yo te invoco"

Por Tremending

Qué cruda metáfora es ver a quien más ha manoseado la palabra libertad en la historia contemporánea prohibir un objeto tan amenazador como un cartel. Pues tan irónico como cierto. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dictado una resolución para vetar en los centros de salud de la Comunidad de Madrid la colocación de carteles a favor de la huelga de atención primaria.

Prohibir las pancartas es Libertad. O algo así. pic.twitter.com/2xflWNyVeH — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 15, 2023

La libertad es sólo para los bares y las terrazas. Para cualquier otra cosa prohibimos cartelitos pq la "libertad"… — 🔻 Ladyloca 💜❤️ (@Locadelconsio) February 15, 2023

Y no solo se ha quedado ahí. La resolución emitida por la Consejería de Sanidad dice que "no se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud".

Que no pare la libertad. pic.twitter.com/bgoSryWhRj — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 15, 2023

En concreto quiere prohibir cosas como esta:

Ayuso quiere prohibir estos carteles, no se os ocurra darles difusión. pic.twitter.com/mcr3NWpxyH — Diego FS (@DiegoFSRB) February 15, 2023

Shhhhhhhh! Que no se entere Ayuso ! Esto es un cartel pic.twitter.com/xEDsMDSQJf — Marian e.g. (@Marianeg16) February 15, 2023

Sería una lástima que todo el mundo empezara a compartirlo. Una verdadera lástima…

Streisand, yo te invoco. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 15, 2023

En Madrid no te puedes encontrar con tu ex… ni con tu libertad sindical. — Esmereldo Ceraviejo de Maximo y Litio 🐀 (@piezas) February 15, 2023

Esto una metáfora preciosa de su gobierno porque su cartel electoral contenía una sola palabra: libertad. https://t.co/z2D646GDhI — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 15, 2023

– ¿Qué haces, Isabel?

– Cosas, Peter.

– ¿Qué cosas? ¿Prohibir colocar carteles a favor de la huelga en los centros de salud de Madrid?

– Sí, Peter. Cosas Nazis. pic.twitter.com/yPy0nDEJ7m — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 15, 2023

Estos son los carteles que Ayuso no quiere que veas en los centros de salud. Por favor, no difundáis. pic.twitter.com/CBsIU39GgJ — Apertura SUAP (@Apertura_SUAP) February 15, 2023

Ayuso prohíbe los carteles en los centros de salud. Está cada día más nerviosa. Si hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por taparla… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 15, 2023

La dictadura de lo políticamente puto facha. pic.twitter.com/QL8GfpIJx9 — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 15, 2023

Por cada cartel arrancado por Ayuso, llenaremos Madrid con diez, cien, mil carteles. La sanidad pública se defiende en libertad y con orgullo pese a las mordazas. pic.twitter.com/pqOPL9Cc27 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 15, 2023

"El gobierno de Ayuso prohíbe los carteles sobre la huelga de atención primaria"

¿Libertad para prohibir?

🤔 pic.twitter.com/P6rs8E2l2R — eVeydeVendetta (@eVeydeVendetta) February 15, 2023

Ayuso prohíbe este cartel de los sanitarios madrileños pic.twitter.com/tCkoafN4Rc — jesan (@jesanez) February 15, 2023

Por si alguien está despistado con la situación de la sanidad con el Gobierno de Ayuso, nada mejor que acudir a una de las magníficas metáforas visuales de United Unknown.