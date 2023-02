Las dos lecciones de Jorge Javier contra el neoliberalismo y el odio en una Telecinco que no quiere política (de izquierdas)

Por Tremending

Si bien Jorge Javier Vázquez no es el máximo referente de la izquierda, dentro del contexto político de Telecinco es el Che Guevara.

Y es que su grupo mediático ha prohibido hablar de política a los espacios de entretenimiento de su parrilla televisiva, coincidiendo con la versión más politizada de Jorge Javier.

Convenientemente, el programa de Jorge Javier es uno de los que recibe ese veto político, mientras que, por ejemplo, el de Ana Rosa puede continuar difundiendo bulos alegremente.

Sin embargo, el nuevo código ético de Mediaset no ha sido una traba para que Jorge Javier continúe dando clases de, por ejemplo, tributar a Hacienda.

Alejandro Nieto, último ganador de Supervivientes, se quejó de tener que pagar a Hacienda parte de su premio. A lo que Jorge Javier respondió con un alegato en favor de pagar impuestos.

Magistral la clase de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Nieto sobre para qué, cómo y por qué de la Agencia Tributaria en España. "Deberías sentirte orgulloso" #yoveoSálvame pic.twitter.com/Idw3RU1QwE — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) February 22, 2023

El presentador recordó al concursante, cuyo hijo pequeño padeció una grave enfermedad, que con el dinero del premio no habría podido pagar el tratamiento. Sin embargo, gracias a los impuestos se puede financiar la sanidad pública.

"A mí me ha costado mucho entender el tema de los impuestos, y deberías sentirte orgulloso de haber pagado esos impuestos, porque gracias a ellos no solo tú te vas a poder beneficiar, sino que mucha gente va a poder beneficiarse de cosas que sin ellos no podrían", le ha explicado el presentador.

Por otro lado, la semana de Jorge Javier ha sido movidita y su alegato político no se quedó ahí, ya que en otro programa recibió un insulto homófobo.

Y vale que Telecinco no le deje hablar de política, pero al menos podrá defenderse si le insultan en directo. "Jorge Javier, maricón", gritó un conductor en plena conexión.

En plena conexión en directo gritan a Jorge Javier Vázquez "maricón". Su respuesta es magnífica. pic.twitter.com/gZq6hRcUBV — Borja Terán (@borjateran) February 22, 2023

"Pero eso ya se sabía, ¿no?". Me parece raro que después de 25 años me llamen maricón", respondía con humor el presentador.

A pesar de quitarle hierro al asunto, Jorge Javier aprovechó para lanzar un mensaje. "Está muy bien que pasen estas cosas porque en este país tenemos que avanzar todavía mucho. Esto nos pasa en muchas ocasiones", explicaba.

"Normalizamos este tipo de situaciones, pero son agresiones e insultos. Nos pensamos que hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado, pero nos queda muchísimo más", ha añadido. "Este tipo de situaciones son las que muchas veces gente como yo y de mi colectivo tenemos que hacer frente por la calle", explicaba.

El único rostro reconocido en televisión en este momento que dice las cosas claras. Esto en un programa que entra en tantas casas es muy importante. https://t.co/qRAF3iBBjS — Luis Miguel Rojas (@luismirrojas) February 23, 2023

No tengo ninguna duda de que Jorge Javier Vázquez es lo mejor que tenemos en la televisión nacional desde hace muchos años. https://t.co/3gzONIT3Xv — Mario Temiño. (@mynamewasMario) February 23, 2023

Pero a partir de ahora, en @mediasetcom, SOLO HABLA DE POLÍTICA ANA ROSA https://t.co/K531edcAAE — charlorion (@charlorion) February 22, 2023

Luego que si en España no hay homofobia y que si el orgullo y leyes Lgtbiq no son necesarias y que si patatas… https://t.co/YdwZCt1yk5 — IKO (@Iko1986) February 23, 2023

Qué necesario es que alguien como @jjaviervazquez sea tan claro y rotundo en televisión. Y qué doloroso -y peligroso- es comprobar cómo la homofobia sigue campando a sus anchas. https://t.co/pBJTBu2XY1 — Javier Ruiz (@rsjavi) February 23, 2023

Por el momento, Jorge Javier está sorteando como buenamente puede el veto político de Telecinco, aprovechando las oportunidades que aparecen para poder dar algún que otro mensaje que no sean los que se envían a diario desde otros espacios a los que no han prohibido hablar de política.