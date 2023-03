El hilo viral que visibiliza el estrabismo y hace un repaso de los famosos que lo padecen

"El estrabismo es algo de lo que no se suele hablar. Pero hoy lo voy a hacer". Así comienza el hilo viral de José M. Campos que está removiendo a todo Twitter. El usuario convive con este trastorno óptico desde los 30 años y ha decidido contar su experiencia para darle visibilidad al problema. Además, ha recogido imágenes de personajes famosos que han tenido que lidiar con esta patología.

Campos cuenta que desde pequeño tuvo un ojo vago que le impedía fijar bien la mirada. La situación se agravó cuando alcanzó la treintena y su ojo comenzó a perder visión. ¿El resultado? Una desviación de 25 grados. El protagonista de esta historia acompaña su relato de una fotografía en la que se puede apreciar su estrabismo.

Desde pequeño tuve un ojo vago. En la foto no estoy mirando al infinito, sino directamente a cámara. El ojo izquierdo es el único capaz de fijar la mirada. El otro va a su bola. El estrabismo es algo de lo que no se suele hablar. Pero hoy lo voy a hacer. pic.twitter.com/vw0WkB0ozh

Se trata de un trastorno que afecta al 4% de la población adulta e impide que los dos ojos se alineen en la misma dirección, es decir, cada ojo mira para un lado. "Tu mirada te conecta con los demás. Enseguida te das cuenta de que el otro experimenta algo extraño cuando os conocéis. Es una mierda. Tu mirada está rota. Así siempre. Con cada nueva persona", describe el usuario.

Campos también pone de manifiesto la magnitud del problema, que va mucho más allá de lo estético. "La gestión diaria del estigma, de la herida, del complejo que condiciona cada día de tu vida", subraya.

En el hilo también recoge los nombre de algunas celebridades con estrabismo: Marilyn Monroe, Art Tatum o Kate Moss. Los seguidores de José M. Campos han aplaudido su gesto y muchos han aprovechado para compartir sus propias anécdotas.

¡Existimos! Yo nací con ello (bendita genética, mi madre y mi hermano también lo tienen) y fui operada a los 11 años, pero todavía se me tuerce el ojo cuando estoy muy nerviosa o cansada. "Alien" fue el primer mote que me pusieron. Gracias por visibilizarlo con humor ❤️ pic.twitter.com/DJT5ST1PLE

Docente de secundaria con estrabismo domado (a los 14 me di cuenta que podía mover el ojo a mi antojo). En mi profesión una ventaja y lo aprovecho. Cada año algun mote, pero el mejor fue…joder profe, eres Sauron, el ojo que todo lo ve, no se puedes copiar contigo 🤣. Me encanta pic.twitter.com/MkRQFlZGmT

Me ha gustado mucho tu hilo, soy estrabólogo y quizás como estoy acostumbrado a ver personas con estrabismo no me he detenido a pensar en el enfoque que muy bien tu expones y es muy bueno saber cómo los pacientes se sienten al respecto.

— Dr. Ojos (@godearm) March 9, 2023