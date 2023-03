Las lecciones de María del Monte en 'Lo de Évole': "Luchar contra los derechos de las personas puede suponer luchar contra los de tu propia familia"

La cantante María del Monte, en una entrevista en 'Lo de Évole'. — La Sexta

Por Tremending

La cantante María del Monte ha conversado, con humildad y con sencillez, sobre su vida, sobre el amor, su sexulidad, su paso por la televisión, su trayectoria profesional, su familia… y sobre la muerte.

La "folclórica" ha sido entrevistada por Jordi Évole y no ha dudado en dejar conmovedoras reflexiones sobre la "libertad de amar" y sobre los derechos de las peronas, especialmente del colectivo LGTBI. Unos derechos que algunos se empeñan en enterrar día sí y día también.

Sin embargo, ella ha sido tajante y ha recordado que no se puede ir para atrás, ni siquiera para "coger impulso". "Luchar contra los derechos de las personas puede suponer luchar contra los derechos de tu propia familia", ha declarado.

"Ir hacia atrás ni para coger impulso. Luchar contra los derechos de las personas puede suponer luchar contra los derechos de tu propia familia",. Brava #mariadelmonte #LoDeEvole #lodemariadelmonte pic.twitter.com/GLBYiowilH — Maika ☕ (@maika_rguez) March 12, 2023

Además, ha apuntado que las mujeres siempre lo han tenido —y lo tienen— más difícil.



Aunque ha reconocido que ha tenido una vida feliz, también ha puntualizado que ha sido "consciente" de que hay gente que no la ha podido tener. Ha recordado que "las personas mayores han vivido en una época donde a los homosexuales los exterminaban". "Pero caundo quieres a tus hijos y hermanos no quieres que los asesinen", ha clamado.

¿Sabías que lleva 23 años con una mujer? ¿No? Pues ni falta que hace.#LoDeMaríaDelMonte pic.twitter.com/FCbm07Eu84 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 12, 2023

"Hay que seguir abriendo camino para que amar no sea pecado, porque no lo es", ha reivindicado. Los tuiteros han reaccionado a la entrevista y no han dudado en destacar la claridad con la que se ha expresado y en mostrar su apoyo a la cantante.

Pues fijate si es interesante la entrevista de #MariaDelMonte #LoDeEvole que he quitado el futbol pic.twitter.com/yunFEoqVAM — Lopa (@Alvaro_lopa) March 12, 2023

"Cuando se te muere alguien cercano… la gente saca tiempo para ir al tanatorio, que ya no tiene arreglo. Pero no lo sacan para tomar un café. Saca tiempo para ir al café, es mejor" #MaríaDelMonte — Jorge Osma C. (@JorgeOsmaC) March 12, 2023

La entrevista a #MariaDelMonte en @LoDeEvole es para verla en bucle una y otra vez. ¡Bravísima! — Jesús Quintana Pablo 🏳️‍🌈 (@jquintanapablo) March 12, 2023

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar".#MariaDelMonte, brava. — Manuel Jesús Cruz (@ManuCruz1) March 12, 2023

"No olvides que la llave de esa puerta la tengo yo y se la abro a quien yo quiero". Chapó #MariaDelMonte @LoDeEvole pic.twitter.com/FFdV4ruz9A — Sergio (@sergi_cr93) March 12, 2023

La visibilidad siempre ayuda a que el entorno también esté más relajado, como ha dicho María del Monte. Por la visibilidad de todas las sexualidades de las mujeres #LoDeEvole pic.twitter.com/5RtOSZytOP — Á. Cuenca 🏳️‍🌈💜 (@Cuenca_psico) March 12, 2023

La artista también se ha explicado cómo la covid-19 golpeó a su familia. Su madre y dos de sus hermanos fallecieron en apenas 14 meses. "Fue una auténtica apisonadora que me aplastó", ha admitido y ha añadido que lo más duro fue no poder estar con uno de sus hermanos en los últimos días de su vida. Por ello, ha indicado que hay hacer el esfuerzo de cuidar a las personas. "La gente saca tiempo para visitarte en el tanatorio, cuando ya no tiene arreglo. ¿Por qué no lo saca para tomarse un café?", ha sentenciado.