La desoladora imagen de uno de los dos rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo: "Es de una tristeza brutal"

Tan solo quedan dos rinocerontes blancos del norte de África en el mundo. Son dos hembras, una madre y su hija. La supervivencia de su especie pasa por la ingeniería genética como última baza.

Uno de los dos rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo, custodiado 24h para que no lo maten. Esta foto que ha publicado National Geographic es de una tristeza brutal. Foto: Matjaz Krivic pic.twitter.com/2ISjCa0Yjt

Para mas inri, este ejemplar tiene que estar custodiado las 24 horas del día para que no lo asesine un cazador furtivo para quitarle los cuernos.

Diversas asociaciones e incluso militares tienen que custodiar a especies en peligro de extinción en África para evitar su caza furtiva.

La tristeza que transmite la imagen es desoladora. Entre todas las bellas imágenes que regala la naturaleza, esta destaca por todo lo contrario. Y el papel de los humanos en esto es innegable.

Cuando estuve en Sudáfrica, tenían varios protegidos en parques naturales, pero en Serengeti les habían cortado a todos el cuerno para que no intentaran cazarlos. En mayoría de parques no te dejan publicar fotos para que nadie sepa cuántos tienen…

No me quiero ni imaginar si alguna vez llega el día (espero que no) que alguien mate a estos dos animales por sucios billetes, sería la persona que extinguió una especie animal del mundo, y eso es algo que nunca se podría pagar, ni con cárcel ni con los peores castigos https://t.co/6sxVc75gED

