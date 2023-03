Los tuiteros analizan la filtración del discurso de Tamames: "Nos han tenido un mes creando expectativas y va a ser una cosa aburridísima"

Dentro de la comedia de situación en la que se había convertido la moción de censura de Vox, había un nuevo capítulo: la filtración del discurso de Ramón Tamames.

Las recientes declaraciones del candidato habían reavivado el interés por la moción de censura, pero el spoiler del discurso ha terminado por arruinar toda la diversión.

Ahora surge el siguiente debate: ¿nos han hecho un favor? Porque, francamente, ver a Tamames leer 30 páginas del discurso que ha repetido la ultraderecha hasta la saciedad en los últimos tiempos, no era una experiencia deseable para nadie.

Como era de esperar, Tamames va a aprovechar al máximo la posibilidad de hablar en el Congreso y no se va a dejar nada en el tintero. Pero, por otra parte, ha perdido gran parte de su audiencia.

Y es que las escasas posibilidades de que la moción de censura salga adelante y el esperpento de los últimos días han acabado con toda la seriedad que podría conllevar este asunto.

Demoledora la parte que dice: "No quiero mentira ni tu falsedad, me voy pa la calle esta noche a rumbiar. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con las baby que quieran jugar" https://t.co/NmNWocoQF0

— Jesús B (@moviesaurio) March 16, 2023