Y como llegó, se fue. La historia de Ramón Tamames como candidato de la ultraderecha a presidente del Gobierno en la moción de censura ha sido corta pero intensa.

Eso sí, cero sorpresas. Nadie pensaba que fuese a prosperar y así ha sido. El Congreso y el país, perdiendo el tiempo en una operación de markenting de Vox en año electoral y Tamames dándose el homenaje que el cuerpo le pedía. No busquen más, el resumen es ese.

Estaba el Coloso de Rodas, la Gran Pirámide de Guiza, y después el ego del señor Tamames. Junto a la Muralla China, una de las pocas creaciones humanas visibles desde el espacio.

Al menos hemos tenido los memes…

Y ahora, a seguir con nuestras vidas. Y Tamames con la suya. Antes de volver a sus quehaceres, los tuiteros han querido detenerse por un momento e imaginar qué hará el profesor ahora con su vida. Para empezar, ya sabemos que ha sacado a la venta su discurso por 4,74 euros. Es el mercado, niño. El mejor final que esto podía tener.

—Señor Tamames, que ya no tiene que venir, que se ha acabado la moción de censura, se puede ir a casa.

—¡Si no me lo dice Isabel la Católica, que es la que manda, yo me quedo!

— fortuhitos (@fortuhitos) March 23, 2023