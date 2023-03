Así han desmontado los grupos a Tamames en la moción de censura

El profesor Ramón Tamames regresó al Congreso, al lugar que fuera su casa hace más de 40 años como diputado del PCE, primero, y de IU, después, con el ánimo de leer una "ponencia" para promover a sus señorías una "meditación parlamentaria". La cuestión es que lo hizo como candidato de Vox para liderar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Tras dos días de debate, la experiencia no fue de su agrado. No solo porque la moción no prosperó, como estaba previsto (la propuesta solo cosechó el apoyo de los 52 diputados de Vox y el del exparlamentario de Cs Pablo Cambronero), sino por la "lucha política" derivada de la cita parlamentaria en pleno clima de precampaña electoral.

"No me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional", reprochó a los grupos en una suerte de reprimenda generalizada, que le llevó a hacer un paralelismo desafortunado entre lo vivido este martes y miércoles, y la "situación de las dos Españas otra vez". "Peor que la del 36 incluso", cuando estalló la guerra civil por el golpe militar.

Lo que Tamames vivió como una pelea entre bloques, cada vez más instalada en el Congreso, fue también una lluvia de lecciones "sin condescendencia alguna" hacia un destacado dirigente del Partido Comunista de 89 años con una basta experiencia académica a sus espaldas. Tanto este martes como este miércoles, casi todos los portavoces del arco parlamentario, a excepción de Vox, desmontaron mediante sus discursos a Tamames, "un señor muy leído pero también con muchas ganas de salir en la tele", como calificó el representante de ERC, Gabriel Rufián.

Sin proyecto alternativo y sin soluciones a los problemas, el nonagenario economista e historiador modificó levemente su discurso filtrado en los días previos para evitar pedir elecciones anticipadas. A cambio, en comparación con el borrador dado a conocer hace una semana, ahondó en sus críticas a la Segunda República y situó el origen de la Guerra Civil en 1934, con la revolución de octubre.

No se quedó ahí, pues redujo su paso por la cárcel de Carabanchel durante el franquismo a una "reflexión sobre una reconciliación nacional" toda vez que las críticas a la dictadura brillaron por su ausencia. "La memoria histórica ha significado un paso atrás y la democrática, todavía más. Dejemos la historia a los historiadores", culminó ante un hemiciclo que aprobó hace apenas unos meses un proyecto legislativo memorialista para, precisamente, cerrar las cicatrices todavía abiertas.

Tamames, "portavoz" de Vox

Estas y otras referencias en su discurso se sumaron al malestar previo entre los grupos por aceptar ser el "portavoz" de la ultraderecha y encabezar un "circo" parlamentario abocado al fracaso antes de nacer. "Aunque no lo quiera, está poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox, de la extrema derecha. Está endulzando el veneno, está suavizando lo insoportable incluso para usted, porque el triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que a usted le encarcelaron por defender sus ideas", expuso el portavoz socialista, Patxi López.

Las menciones al candidato vinieron desde diferentes ángulos del hemiciclo. Incluso por parte de la derecha, que advirtió del "peligro" de haber propuesto como candidato al economista por decir hace unos años que "este país es una nación y que abraza las tesis de la nación de naciones", como recordó la portavoz de Cs, Inés Arrimadas. Hasta el Gobierno, que se preocupó hasta el final por mostrar el máximo respeto a este mecanismo y al candidato, afeó su conducta: "Le pido que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante esta moción de censura", pronunció Pedro Sánchez en su réplica final.

Pero sin duda, su viaje ideológico fue el principal motivo por el que Tamames fue reprobado verbalmente. "Usted ha pasado del 'antes roja que rota' al 'antes facha que rota' y es una pena, porque se puede envejecer como Maruja Torres o se puede envejecer como usted", dijo Gabriel Rufián. "Me quiero quedar con el recuerdo del profesor Tamames de hace 40 o 50 años, no con lo que he visto hoy desde su escaño", comentó Ferran Bel (PDeCAT) tras reconocer que es uno de los muchos economistas que "empezaron a aprender algo" sobre la materia con su manual de Estructura económica de España.

"En EH Bildu también conviven personas que provienen de su misma tradición

política, señor Tamames. Ellos y ellas unieron fuerzas en la izquierda soberanista vasca para defender las libertades y ampliar los derechos sociales, para trabajar por la convivencia y la soberanía de la sociedad vasca [...] Usted ha tomado justo el camino contrario, el del recorte de derechos y libertades

fundamentales, el del odio y la exclusión del diferente, el del autoritarismo y la

imposición", señaló desde la tribuna la representante de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua.

Aunque también la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, y el diputado de IU José Manuel Bueno hicieron referencia a "la sombra de duda" de si Tamames apoyó el 23F. "En nombre de muchos camaradas sentados aquí cuando era diputado del partido al que represento. ¿Puede contarnos qué sabe sobre el 23F?", preguntó el parlamentario del grupo morado sobre las informaciones que le involucran en la intento golpista.

Tampoco se pasó por alto desde la tribuna el transfuguismo de Tamames al apoyar la moción de censura contra el socialista Juan Barranco que abrió las puertas a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid. "No entiendo cuántas alabanzas al ego pueden compensar esto. ¿Por qué se ha prestado a esto? Por muy larga, polémica y prolífica que haya sido su trayectoria, se le va a recordar por esto", resumió Íñigo Errejón.

El profesor no regresó al Congreso con la intención de convertirse en presidente. Sí trajo consigo un discurso "válido para una amigable discusión con una cervecita en una terraza, pero no para este serio trámite", como criticó Aitor Esteban (PNV), y esto fue la gota que colmó el vaso en una moción de censura en la que el censurado, además de Vox, fue el propio candidato.