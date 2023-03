Moción de censura de Vox, en directo: votación y última hora de Ramón Tamames y Pedro Sánchez

Gamarra defiende que Vox "le ha regalado una cortina de humo" al PSOE y a Yolanda Díaz

Cuca Gamarra defiende la abstención del Partido Popular dirigiéndose directamente a Ramón Tamames: "No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respecto a usted". "Con nuestra abstención le agradecemos su esfuerzo en venir a su casa pero no podemos ir más allá", dijo la portavoz del PP, que reconoció que su partido tiene "elementos coincidentes con el relato" que ayer hizo el economista. La 'número dos' de Feijóo ha defendido desde la tribuna que Vox "le ha regalado una cortina de humo" al PSOE y a Yolanda Díaz, de la que dice que este martes "fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez". Informa Amanda García