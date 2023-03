Juan José Ballesta carga contra los actores quejicas: "Que doblen el lomo y se pongan a trabajar en la obra"

El actor Juan José Ballesta, entrevistado por Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole'. / laSexta

Jordi Évole ha entrevistado este domingo a Juanjo Ballesta en el programa Lo de Évole, de laSexta, donde el actor ha explicado que tuvo una infancia humilde porque sus padres eran "unos currantes que a veces no llegaban a fin de mes". Luego se dedicó al mundo de la publicidad, protagonizó de niño El Bola y ganó un premio Goya.

Jordi Évole le comentó que era "el puto amo" por salir en la portada de la Superpop y Juan José Ballesta reconoció que "había muchas niñas que iban detrás mía", pero agradeció que se aminorase su proyección mediática. "El día que me dejaron de sacar, empecé a respirar porque no podía salir a la calle con las niñas", ha reconocido.

La fama le llegó muy pronto y cuando era pequeño sufrió bullying porque le tenían "mucha envidia" porque "salía en la tele". Entonces, llegado un momento, dejó la interpretación después de ganar la Concha de Plata, por 7 vírgenes, a los dieciséis años: "Estaba agobiado […]. Hasta aquí hemos llegado, se acabó el cine", se dijo Ballesta, quien optó por una alternativa completamente diferente: "Me fui a trabajar el mármol por 700 euros al mes".

"Currando doce horas al día y a destajo. Fue una época muy necesaria… Parar, apartarme de todo, pensar qué quiero, qué no quiero, encontrar el equilibrio… Luego volví con muchas más fuerzas", ha añadido el protagonista de la película Un hombre de acción, quien no le hace ascos a hacer "una chapuza" cuando surge.

¿Por qué dejó de hacer cine? "No podía salir, no podía hacer mi vida, ni salir con mis amigos o familia, todo el mundo me señalaba… Entendía que me debía a mi público, pero no era feliz", ha confesado Juan José Ballesta, algo que le dio paz. Sin embargo, en algunos momentos se preguntó "¿por qué no me llaman?" para hacer otra película.

Eso sí, siempre ha esperado a que le llegara una oferta, porque en épocas de sequía se negó a participar en programas como Supervivientes o Gran Hermano, pese a los ofrecimientos cuando sus ingresos habían menguado. Reconoce, en cambio, que ha participado en otros espacios televisivos "blancos", donde se lo pasó muy bien.

Juan José Ballesta ha criticado que algunos actores "se quejan por todo y a los que todo les molesta" cuando tienen "una vida de privilegiados", por lo que cree que deberían ponerse las pilas en el oficio al que se dedicó el padre del intérprete: albañil. "Vete a una obra, ya verás lo que es trabajar", añadió Ballesta.

–¿Tú crees que es una vida de privilegiados?

El actor ha afirmado que ​​"nunca he tenido un problema con nadie en el mundo del cine ", pero reconoce que "hay gente que me cae peor". Concretamente, esos "estirados que van al rodaje y complican las cosas", por lo que les ha aconsejado "doblar el lomo y ponerse a trabajar en una obra, para que valoren su vida de actor".

Respecto a la época en la que permaneció fuera de contacto y no contestaba por teléfono a muchos conocidos, asegura que simplemente aparcó las redes sociales: "Yo no he estado desaparecido".