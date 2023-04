El agradecimiento a Alberto Casero o un posible jefe de Estado: los mejores momentos de la entrevista de Yolanda Díaz con Jordi Évole

Por Tremending

Una de las entrevistas que mayor expectación generaba era la Yolanda Díaz en Lo de Évole, tras la creación de Sumar y la polémica con Podemos de cara a las futuras elecciones.

Si uno piensa en la reforma laboral, el primer nombre que se viene automáticamente a la cabeza es el de Alberto Casero, el diputado del PP que por error concedió el voto decisivo a su aprobación.

Con la fila de nombres que se mencionan en la entrevista, Casero ha vuelto a ser una vez más el protagonista inesperado. Y, cómo no, hablando sobre su mayor logro, aunque fuese accidental.

La ministra de Trabajo agradeció al diputado popular por votar a favor de la reforma. Acto seguido, Jordi Évole tiró de contactos para llamar a Casero y trasladarle el mensaje directamente.

Llamamos a puerta fría al hombre que lo cambió todo: Alberto Casero#LoDeYolanda pic.twitter.com/Wdq3Z8fWdN — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

"Te doy las gracias no por mí, sino porque gracias al error, hoy hay mucha gente en nuestro país que es indefinida en España. Te doy públicamente las gracias. Ya te las he dado personalmente, pero ahora lo hago públicamente por la gente de nuestro país", agradeció Díaz.

El protagonista inesperado de la reforma laboral contó las diversas reacciones que generó su voto, positivas y negativas. "El pueblo es soberano, y si de verdad sirve para que la gente viva mejor, pues bienvenido sea", zanjó.

Un jefe de Estado sorpresa

En la conversación surgieron cuestiones como la monarquía, donde Yolanda Díaz se mostró partidaria de que la figura del jefe de Estado sea elegida de forma democrática, e incluso propuso a un candidato que sorprendió hasta al propio Évole.

"Es evidente que no soy monárquica. A mí me gustaría un país en el cual pudiésemos elegir democráticamente al Jefe del Estado, por ejemplo pienso en Iñaki Gabilondo"#LodeYolanda pic.twitter.com/yohFVNdjVb — Sumar (@sumar) April 16, 2023

"Es evidente que no soy monárquica. A mí me gustaría un país en el cual pudiésemos elegir democráticamente al jefe de Estado, por ejemplo pienso en Iñaki Gabilondo", ha señalado.

Dada su trayectoria, no sorprende que la líder de Sumar no sea monárquica, aunque el nombre de Iñaki Gabilondo no figuraba en las listas de posibles jefes del Estado. Aunque tampoco estaba Ramón Tamames en ninguna porra para ser presidente del Gobierno.