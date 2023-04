El rifirrafe entre Juan Carlos Monedero y Jordi Évole por un detalle de la entrevista a Yolanda Díaz

Por Tremending

La entrevista de Yolanda Díaz en Lo de Évole ha generado todo tipo de comentarios. Incluso sobre platos de comida del restaurante de sushi donde se grabó, algo que llamó la atención de Juan Carlos Monedero.

A mi lo que más me ha interesado de la entrevista de @jordievole es por qué dicen que no han comido nada y luego al final, me ha parecido, aparecen los platos vacíos. ¿Se lo habrá comido @PabloIglesias? ¿O, en un bucle conspirador, se coló @ionebelarra para llevarse el sushi? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 17, 2023

"A mi lo que más me ha interesado de la entrevista de Jordi Évole es por qué dicen que no han comido nada y luego al final, me ha parecido, aparecen los platos vacíos. ¿Se lo habrá comido Pablo Iglesias? ¿O, en un bucle conspirador, se coló Ione Belarra para llevarse el sushi?", tuiteaba Monedero.

Para la resolver la duda de Monedero, quién mejor que uno de los protagonistas del programa para responder. Jordi Évole aclaró la cuestión de los platos vacíos.

Hombre, Juan Carlos, tu por aquí!!! Fíjate bien. Los platos están intactos. Ni Pablo ni Ione picaron nada. Que bien que lo que más te haya interesado haya sido eso. Siempre estuviste muy preocapado por la nutrición 🥰🥰🥰 https://t.co/o6gP6ibkTO — Jordi Évole (@jordievole) April 17, 2023

"Hombre, Juan Carlos, ¡tú por aquí! Fíjate bien. Los platos están intactos. Ni Pablo ni Ione picaron nada. Qué bien que lo que más te haya interesado haya sido eso. Siempre estuviste muy preocupado por la nutrición", respondió el periodista.

Comieran sushi o no, en la entrevista de Yolanda Díaz se abordaron otras cuestiones como la monarquía, la tragedia de Melilla o el famoso voto equivocado de Alberto Casero en la aprobación de la reforma laboral.