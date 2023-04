Sororidad contra el fascismo: así protegió un grupo de mujeres a Cristina Fallarás ante el acoso ultra

Por Tremending

"En la manifestación feminista de este miércoles, Bertrand Ndongo (VOX) se me echó encima, me agarró, me golpeó por detrás y tuve que repetirle insistentemente que no me tocara". Así ha resumido la escritora y periodista Cristina Fallarás el acoso que sufrió este miércoles por parte de este exasesor de Vox reconvertido en pseudoreportero. Una situación de la que pudo salir gracias a la sororidad de un grupo de mujeres que la protegió.

El momento puede verse en un vídeo compartido por la propia Fallarás.

Sucedió durante la manifestación feminista en Madrid contra la decisión del PSOE de modificar la ley del solo sí es sí con el apoyo del PP. En un momento dado, Ndongo, pegado totalmente a Fallarás, se dedica a preguntar insistentemente, hablando a escasos centímetros de la cara de la periodista, mientras esta le pide varias veces que no la toque. En ese momento, varias mujeres le recriminan su actitud y le piden que deje de molestarla.

Finalmente, pese a que la Policía está al lado, son las propias mujeres las que rodean a Fallarás evitando que el acoso continúe, como ella misma ha reconocido en Instagram. "Si tocan a una, nos tocan a todas", ha respondido una seguidora en los comentarios.

Ndongo, antiguo asesor de Vox, se dedica ahora a ejercer de supuesto reportero para el canal de vídeos del propagandista ultraderechista Javier Negre. En sus vídeos acostumbra a perseguir por la calle a políticos de izquierdas y otras víctimas con preguntas repetitivas que no esperan respuesta, intentando ponerles nerviosos.

En las últimas horas, el pseudorreportero exhibe orgulloso el vídeo en sus redes sociales, dedicando comentarios machistas a Fallarás. Feijóo pagó 50.000 euros de la Xunta al canal de Negre poco antes de dimitir, cuando ya presidía el PP.

El momento también fue recogido por el fotógrafo Dani Gago y ha generado numerosas críticas.

Es que son mala gente, no hay más. — ❤️💛💜 (@tonnirubio88) April 19, 2023

Y la policía mirando. — taomao (@Santiag28263241) April 19, 2023

Siempre montando gresca … 🤬 — Mª Carmen Urbina (@Urbina_mk) April 20, 2023

No puedo llegar a entender a Bertrand. Debe ser masoquista para simpatizar con VOX. — cristina fernandez (@juevesantes) April 19, 2023

La ha empujado varias veces. Se ve en los vídeos. — Rubí Conchi (@RubiConchi) April 19, 2023

Otro de los habituales perseguidos por Ndongo es el portavoz de ERC Gabriel Rufián. En su caso, como vimos recientemente, ha optado por trolearle ante sus preguntas absurdas.