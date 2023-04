Las redes recuerdan el momento en el que Silvia Intxaurrondo hizo balbucear a Isabel Díaz Ayuso: "Esta entrevista le costó el trabajo en Telemadrid"

Por Tremending

La periodista Silvia Intxaurrondo se ha vuelto popular en las redes por sacarle las vergüenzas a los políticos del PP. Después de cuestionar el relato de Javier Maroto, que aseguraba que el Gobierno aprovechaba para exhumar a Primo de Rivera para "expiar la atención" en plena campaña electoral, ahora los tuiteros recuperan una intervención de la presentadora donde pone en tela de juicio la viabilidad del Hospital Isabel Zendal.

En una entrevista que concedió Isabel Díaz Ayuso para Telemadrid, con motivo de la construcción del Zendal, Intxaurrondo le preguntó: "¿Cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?". La presidenta madrileña, entonces, explicó que cogerían a profesionales de otros centros para hacer "ese operativo".

Quería recordar la entrevista de la periodista Silvia Inchaurrondo a Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid y la famosa frase "Eso no se le pregunta a una presidenta" Esta entrevista le costó el trabajo en Telemadrid pic.twitter.com/iLs6fEPTzG — Judit 🔻 (@judit_sinhache) April 25, 2023

"¿No se arriesga a que otros hospitales se queden desatendidos?", cuestionó la periodista, ante las interrupciones de la dirigente del PP, quien aseguró que la construcción de un nuevo hospital era una "muy buena noticia". Intxaurrondo , conociendo la presión hospitalaria que sufre Madrid, criticó el relato de Ayuso: "A mí no me salen las cuentas".

"Yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad", comenzó a echar balones fuera la líder popular. Ayuso, poniendo más excusas, alegó que ella no tenía la responsabilidad de dar más detalles. "Eso no se le pregunta a una presidenta", sentenció la política.

Los usuarios de Twitter han aplaudido aquella intervención de Intxaurrondo, a la par que han criticado la gestión de Ayuso en la sanidad madrileña.

Silvia Intxaurrondo le ha hecho a @JavierMaroto lo mismo que me hizo a mí. Por algo la expulsé de @telemadrid pic.twitter.com/K8QU2ib4DG — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ⚪ (@Idiazaquso) April 25, 2023

Lo que pasó fue lo que decía la periodista. Sacaron al personal de otros hospitales para trabajar en el Zendal. No hubo "contrataciones". — Silvia LLopis (@sllopisortega) April 25, 2023

La proeza de construir un almacén que sorprendió al mundo por su altísimo coste y por ser inservible para salvar vidas. ¿Cuántas UCIs dijo que iba a tener?🥳 — esther🔻🏳️‍🌈🐦🐤🦅💜🌻🌼🌺⚘📝📙 (@EstrellaDist) April 25, 2023

Me alegra ver a una periodista hacer bien su trabajo en los grandes medios de comunicación. — Sara (@Saruski89) April 25, 2023

Fue genial la periodista, lo recuerdo perfectamente y estuvo estupenda. — MmarBernal (@BernalMmar) April 25, 2023

A Isabelita le explota la cabeza y le invade la ira cuando las preguntas no son las que ella espera — MSancho (@Monsesanchorod) April 25, 2023

Eso sí, después de esta intervención, Ayuso no volvió a concederle una entrevista a la reportera. Intxaurrondo realizó una gran cobertura de la borrasca Filomena en enero de 2021, en la que la dirigente madrileña nunca intervino en directo. Por esta razón, muchas personas han señalado que la periodista fue vetada de Telemadrid.

Meses después, la presentadora abandonó la cadena autonómica para fichar por RTVE. En una entrevista concedida a El Independiete, Intxaurrondo se mostró cauta ante los rumores del veto y señaló que ella no tenía "rencillas con nadie".