El valioso discurso de Antetokounmpo tras caer eliminado: "Jordan jugó 15 años y ganó seis anillos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso?"

Por Tremending

El deporte profesional no suele dar tregua y en un ambiente de competitividad extrema, intereses económicos y medios ávidos de titulares jugosos, lo que no es una victoria muchas veces se vende como un fracaso. La NBA, por supuesto, no es una excepción. Este miércoles los Milwaukee Bucks, favoritos para el campeonato, cayeron en los playoff ante Miami Heat.

Tras la derrota, el líder del equipo, Giannis Antetokounmpo, se enfrentó al escrutinio de la prensa y un periodista le preguntó: "¿Crees que esta temporada es un fracaso?". Antetokounmpo se llevó las manos a la cabeza y tras esbozar un "oh, Dios mío", respondió con una lección sobre el éxito y el fracaso.

Dirigiéndose al reportero por su nombre, le preguntó: "¿A ti te ascienden en tu trabajo cada año? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año de tu trabajo es un fracaso?". Después dejó clara su opinión con un ejemplo cristalino: "Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. Los otros nueve, ¿fueron fracasos? ¿Eso me estás diciendo?".

Giannis, al escuchar la pregunta, que llevaba desde el año pasado con la respuesta preparada pic.twitter.com/5g5VPfgVXG — Albert (@Shaka_zulu1989) April 27, 2023

Olé,si ya me gustaba este tipo ahora me gusta más aún. — javi (@javiribalta5) April 27, 2023

Toda la vida escuchando a los liberales y jordi wilds españoles decir que el fracaso en EEUU estaba bien visto y molaba y ahora me encuentro que un ex mantero europeo les pega una lección sobre ello. — Miguel N (@__Mnf__93) April 27, 2023

Aveces se gana perdiendo y viceversa. — Izako (@iradelazarza) April 27, 2023

En la vida como en el deporte fracasar es no intentarlo — Lorien (@EsaFuerza) April 27, 2023

Vaya cátedra se acaba de marcar el amigo Don Anteto… Que pena no poder tatuarse un vídeo. Pónganle esto a las futuras generaciones, no lo enseñan en los libros, evitará frustraciones, depresiones y otras cosas. La crítica siempre constructiva y buscando mejorar. Nada más! https://t.co/DULbqci1sl — Saul Fernandez (@SaulFernandez10) April 27, 2023

Sus palabras se han hecho enormemente virales en las últimas horas y muchos están alabando el mensaje de un deportista que es un ídolo para muchos jóvenes.